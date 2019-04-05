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العالمة السعودية "المطيري" تروي قصة مؤثرة عن والدها.. وهنا موقفها من الحجاب

في أول حوار تلفزيوني مطوّل عبر برنامج "بالمختصر "

أكدت العالمة السعودية غادة بنت مطلق المطيري، تقبل المجتمع الأمريكي لامرأة سعودية تدرّس في جامعاته، وخروجها للدراسة في الولايات المتحدة بعد محاولتها غير الموفقة للدراسة في الجامعات السعودية.

جاء ذلك خلال حديثها عبر برنامج "بالمختصر " على قناة mbc مع ياسر العمرو، وفي أول حوار تلفزيوني مطوّل، عبر حلقتين، بُثّت إحداهما اليوم الجمعة.

وتحدّثت العالمة والمخترعة "المطيري" عن الكثير من جوانب حياتها العامة والعلمية، وكشفت عن كيفية تقبل المجتمع الأمريكي لامرأة سعودية تدرّس في جامعاته، وخروجها للدراسة في الولايات المتحدة بعد محاولتها غير الموفقة للدراسة في الجامعات السعودية التي لم تقبلها في أحد التخصصات.

وكشفت "المطيري" عن إمكانية تعاونها مع الجامعات السعودية في البحث العلمي.

من جانب آخر، شرحت "المطيري" عن حبها للاكتشاف منذ الصغر، وتأثير البيئة المنزلية على تحصيلها العلمي، واهتمام والدها ووالدتها بها وبإخوتها، وعلاقتها مع القبيلة، ومع الإعلام، وكذلك مع الأطفال الذين يرون فيها قدوة لهم، والانطباعات المتبادلة مع المجتمع السعودي على مواقع التواصل، وتشرح واقع البحث العلمي في المجتمعات العربية.

وبخصوص مسألة الحجاب، قالت "المطيري": ‏كل لبس وله سبب، ولهذا كنت لا ألبس الحجاب في أمريكا وألبسه في السعودية.. ولهذا السبب قررت أن لا ألبس الحجاب.

ولفتت إلى أن الفضول والميول المختلف لديها عن بقية البنات منذ طفولتها رفع سقف الطموح لديها، كما أن مبادئ والداها هي التي أحدثت الفارق في حياتها.

وفي الحلقة الثانية المقرر بثها الأسبوع المقبل، يوم الجمعة 12 أبريل 2019، ستناقش العالمة السعودية غادة المطيري مرحلة التطورات الكبيرة بقيادة الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتتحدث عن تمكين المرأة.

وتوضح المطيري مجالات بحثها العلمي واكتشافاتها وبراءات الاختراعات الخاصة بها، والمشاريع التي تعمل عليها، وطموحاتها المستقبلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العالمة السعودية "المطيري" تروي قصة مؤثرة عن والدها.. وهنا موقفها من الحجاب
سبق

أكدت العالمة السعودية غادة بنت مطلق المطيري، تقبل المجتمع الأمريكي لامرأة سعودية تدرّس في جامعاته، وخروجها للدراسة في الولايات المتحدة بعد محاولتها غير الموفقة للدراسة في الجامعات السعودية.

جاء ذلك خلال حديثها عبر برنامج "بالمختصر " على قناة mbc مع ياسر العمرو، وفي أول حوار تلفزيوني مطوّل، عبر حلقتين، بُثّت إحداهما اليوم الجمعة.

وتحدّثت العالمة والمخترعة "المطيري" عن الكثير من جوانب حياتها العامة والعلمية، وكشفت عن كيفية تقبل المجتمع الأمريكي لامرأة سعودية تدرّس في جامعاته، وخروجها للدراسة في الولايات المتحدة بعد محاولتها غير الموفقة للدراسة في الجامعات السعودية التي لم تقبلها في أحد التخصصات.

وكشفت "المطيري" عن إمكانية تعاونها مع الجامعات السعودية في البحث العلمي.

من جانب آخر، شرحت "المطيري" عن حبها للاكتشاف منذ الصغر، وتأثير البيئة المنزلية على تحصيلها العلمي، واهتمام والدها ووالدتها بها وبإخوتها، وعلاقتها مع القبيلة، ومع الإعلام، وكذلك مع الأطفال الذين يرون فيها قدوة لهم، والانطباعات المتبادلة مع المجتمع السعودي على مواقع التواصل، وتشرح واقع البحث العلمي في المجتمعات العربية.

وبخصوص مسألة الحجاب، قالت "المطيري": ‏كل لبس وله سبب، ولهذا كنت لا ألبس الحجاب في أمريكا وألبسه في السعودية.. ولهذا السبب قررت أن لا ألبس الحجاب.

ولفتت إلى أن الفضول والميول المختلف لديها عن بقية البنات منذ طفولتها رفع سقف الطموح لديها، كما أن مبادئ والداها هي التي أحدثت الفارق في حياتها.

وفي الحلقة الثانية المقرر بثها الأسبوع المقبل، يوم الجمعة 12 أبريل 2019، ستناقش العالمة السعودية غادة المطيري مرحلة التطورات الكبيرة بقيادة الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتتحدث عن تمكين المرأة.

وتوضح المطيري مجالات بحثها العلمي واكتشافاتها وبراءات الاختراعات الخاصة بها، والمشاريع التي تعمل عليها، وطموحاتها المستقبلية.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
04:43 PM

العالمة السعودية "المطيري" تروي قصة مؤثرة عن والدها.. وهنا موقفها من الحجاب

في أول حوار تلفزيوني مطوّل عبر برنامج "بالمختصر "

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أكدت العالمة السعودية غادة بنت مطلق المطيري، تقبل المجتمع الأمريكي لامرأة سعودية تدرّس في جامعاته، وخروجها للدراسة في الولايات المتحدة بعد محاولتها غير الموفقة للدراسة في الجامعات السعودية.

جاء ذلك خلال حديثها عبر برنامج "بالمختصر " على قناة mbc مع ياسر العمرو، وفي أول حوار تلفزيوني مطوّل، عبر حلقتين، بُثّت إحداهما اليوم الجمعة.

وتحدّثت العالمة والمخترعة "المطيري" عن الكثير من جوانب حياتها العامة والعلمية، وكشفت عن كيفية تقبل المجتمع الأمريكي لامرأة سعودية تدرّس في جامعاته، وخروجها للدراسة في الولايات المتحدة بعد محاولتها غير الموفقة للدراسة في الجامعات السعودية التي لم تقبلها في أحد التخصصات.

وكشفت "المطيري" عن إمكانية تعاونها مع الجامعات السعودية في البحث العلمي.

من جانب آخر، شرحت "المطيري" عن حبها للاكتشاف منذ الصغر، وتأثير البيئة المنزلية على تحصيلها العلمي، واهتمام والدها ووالدتها بها وبإخوتها، وعلاقتها مع القبيلة، ومع الإعلام، وكذلك مع الأطفال الذين يرون فيها قدوة لهم، والانطباعات المتبادلة مع المجتمع السعودي على مواقع التواصل، وتشرح واقع البحث العلمي في المجتمعات العربية.

وبخصوص مسألة الحجاب، قالت "المطيري": ‏كل لبس وله سبب، ولهذا كنت لا ألبس الحجاب في أمريكا وألبسه في السعودية.. ولهذا السبب قررت أن لا ألبس الحجاب.

ولفتت إلى أن الفضول والميول المختلف لديها عن بقية البنات منذ طفولتها رفع سقف الطموح لديها، كما أن مبادئ والداها هي التي أحدثت الفارق في حياتها.

وفي الحلقة الثانية المقرر بثها الأسبوع المقبل، يوم الجمعة 12 أبريل 2019، ستناقش العالمة السعودية غادة المطيري مرحلة التطورات الكبيرة بقيادة الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتتحدث عن تمكين المرأة.

وتوضح المطيري مجالات بحثها العلمي واكتشافاتها وبراءات الاختراعات الخاصة بها، والمشاريع التي تعمل عليها، وطموحاتها المستقبلية.

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