النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1019 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1310 خلال الـ24 ساعة الماضية

في العراق.. وزير الخارجية يجري مباحثات مع "الكاظمي" تتناول العلاقات الثنائية والتحديات المشتركة

نقل له تحيات القيادة وتمنياتها الطيبة للشعب العراقي

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال زيارته للعراق، مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تناولت العلاقات الثنائية.
قال وزير الخارجية: "سعدت اليوم بزيارة العراق هذا البلد الذي تجمعنا به روابط عميقة أخذت من التاريخ رسوخاً ومن المستقبل طموحاً.. حيث تناولت مع دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العلاقات الثنائية التي تنمو باضطراد والتحديات المشتركة، كما نقلت له تحيات قيادة المملكة وتمنياتها الطيبة للشعب العراقي الشقيق."

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في العراق.. وزير الخارجية يجري مباحثات مع "الكاظمي" تتناول العلاقات الثنائية والتحديات المشتركة
سبق

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال زيارته للعراق، مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تناولت العلاقات الثنائية.
قال وزير الخارجية: "سعدت اليوم بزيارة العراق هذا البلد الذي تجمعنا به روابط عميقة أخذت من التاريخ رسوخاً ومن المستقبل طموحاً.. حيث تناولت مع دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العلاقات الثنائية التي تنمو باضطراد والتحديات المشتركة، كما نقلت له تحيات قيادة المملكة وتمنياتها الطيبة للشعب العراقي الشقيق."

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
04:23 PM

في العراق.. وزير الخارجية يجري مباحثات مع "الكاظمي" تتناول العلاقات الثنائية والتحديات المشتركة

نقل له تحيات القيادة وتمنياتها الطيبة للشعب العراقي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,277

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال زيارته للعراق، مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تناولت العلاقات الثنائية.
قال وزير الخارجية: "سعدت اليوم بزيارة العراق هذا البلد الذي تجمعنا به روابط عميقة أخذت من التاريخ رسوخاً ومن المستقبل طموحاً.. حيث تناولت مع دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العلاقات الثنائية التي تنمو باضطراد والتحديات المشتركة، كما نقلت له تحيات قيادة المملكة وتمنياتها الطيبة للشعب العراقي الشقيق."

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,240
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,524
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,724
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,998

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة