النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إدانة سعودية للهجوم الانتحاري في فناء مدرسة للشرطة في كولومبيا

الرياض أكّدت تضامنها مع بوغوتا في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب

عبّر مصدرٌ مسؤولٌ بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري بسيارة مفخّخة داخل فناء مدرسة شرطة سانتاندر العامة، الواقعة في جنوب العاصمة الكولومبية بوغوتا، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكّد المصدر، وقوف وتضامن المملكة مع جمهورية كولومبيا في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الكولومبي الصديق، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إدانة سعودية للهجوم الانتحاري في فناء مدرسة للشرطة في كولومبيا
سبق

عبّر مصدرٌ مسؤولٌ بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري بسيارة مفخّخة داخل فناء مدرسة شرطة سانتاندر العامة، الواقعة في جنوب العاصمة الكولومبية بوغوتا، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكّد المصدر، وقوف وتضامن المملكة مع جمهورية كولومبيا في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الكولومبي الصديق، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
10:44 AM

إدانة سعودية للهجوم الانتحاري في فناء مدرسة للشرطة في كولومبيا

الرياض أكّدت تضامنها مع بوغوتا في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
4,322

عبّر مصدرٌ مسؤولٌ بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري بسيارة مفخّخة داخل فناء مدرسة شرطة سانتاندر العامة، الواقعة في جنوب العاصمة الكولومبية بوغوتا، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكّد المصدر، وقوف وتضامن المملكة مع جمهورية كولومبيا في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الكولومبي الصديق، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,302
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,027
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,473
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,337

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان
حالة طارئة!

حالة طارئة!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة