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بزيادة كبيرة.. الحكومة التركية ترفع سعر المحروقات مجددًا

بيانات حكومية كانت قد أظهرت عجزًا تجاريًّا بالبلاد يلامس 80%

فرضت الحكومة التركية زيادة كبيرة على أسعار الوقود والمحروقات في البلاد اعتبارًا من أمس الاثنين.

وعلى ذلك؛ فقد زاد سعر لتر البنزين بمقدار 37 قرشًا؛ ليرتفع إلى 6.13 ليرة في مدينة إسطنبول، و6.18 ليرة في العاصمة أنقرة.

أما الديزل فقد شهد زيادة بمقدار 32 قرشًا؛ ليرتفع إلى 5.63 ليرة في إسطنبول، و5.73 ليرة في أنقرة.

ووفق صحيفة "زمان" التركية؛ ففي 20 مايو الماضي، بعد زيادة في أسعار الوقود 13 قرشًا للبنزين، و8 للديزل؛ كان سعر لتر البنزين في أنقرة 5.76 ليرة؛ فيما سجل سعر لتر الديزل في أنقرة 5.43 ليرة.

هذا وتتولى محطات الوقود عملية تحديد أسعار البنزين والسولار بالارتكاز على التغييرات في سعر الدولار ومتوسط أسعار المنتجات المعالجة في سوق البحر المتوسط الذي يضم أيضًا تركيا.

يُذكر أن بيانات من وزارة التجارة التركية، أظهرت الأسبوع الماضي أن عجز تجارة تركيا نما بنسبة 78.7% على أساس سنوي؛ ليصل إلى 3.36 مليار دولار في مايو الماضي؛ وفقًا لنظام التجارة الخاص.

ووفق "رويترز"، أشارت البيانات إلى أن الواردات انخفضت 28.2%، إلى 12.79 مليار دولار؛ بينما انكمشت الصادرات 40.8%، إلى 9.43 مليار دولار في مايو الماضي.

وتَضررت التجارة الدولية عمومًا مع انتشار فيروس كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس في العالم.

تركيا أسعار البنزين

الرئيسية/ أخبار العالم

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بزيادة كبيرة.. الحكومة التركية ترفع سعر المحروقات مجددًا
سبق

فرضت الحكومة التركية زيادة كبيرة على أسعار الوقود والمحروقات في البلاد اعتبارًا من أمس الاثنين.

وعلى ذلك؛ فقد زاد سعر لتر البنزين بمقدار 37 قرشًا؛ ليرتفع إلى 6.13 ليرة في مدينة إسطنبول، و6.18 ليرة في العاصمة أنقرة.

أما الديزل فقد شهد زيادة بمقدار 32 قرشًا؛ ليرتفع إلى 5.63 ليرة في إسطنبول، و5.73 ليرة في أنقرة.

ووفق صحيفة "زمان" التركية؛ ففي 20 مايو الماضي، بعد زيادة في أسعار الوقود 13 قرشًا للبنزين، و8 للديزل؛ كان سعر لتر البنزين في أنقرة 5.76 ليرة؛ فيما سجل سعر لتر الديزل في أنقرة 5.43 ليرة.

هذا وتتولى محطات الوقود عملية تحديد أسعار البنزين والسولار بالارتكاز على التغييرات في سعر الدولار ومتوسط أسعار المنتجات المعالجة في سوق البحر المتوسط الذي يضم أيضًا تركيا.

يُذكر أن بيانات من وزارة التجارة التركية، أظهرت الأسبوع الماضي أن عجز تجارة تركيا نما بنسبة 78.7% على أساس سنوي؛ ليصل إلى 3.36 مليار دولار في مايو الماضي؛ وفقًا لنظام التجارة الخاص.

ووفق "رويترز"، أشارت البيانات إلى أن الواردات انخفضت 28.2%، إلى 12.79 مليار دولار؛ بينما انكمشت الصادرات 40.8%، إلى 9.43 مليار دولار في مايو الماضي.

وتَضررت التجارة الدولية عمومًا مع انتشار فيروس كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس في العالم.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
09:31 AM

بزيادة كبيرة.. الحكومة التركية ترفع سعر المحروقات مجددًا

بيانات حكومية كانت قد أظهرت عجزًا تجاريًّا بالبلاد يلامس 80%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرضت الحكومة التركية زيادة كبيرة على أسعار الوقود والمحروقات في البلاد اعتبارًا من أمس الاثنين.

وعلى ذلك؛ فقد زاد سعر لتر البنزين بمقدار 37 قرشًا؛ ليرتفع إلى 6.13 ليرة في مدينة إسطنبول، و6.18 ليرة في العاصمة أنقرة.

أما الديزل فقد شهد زيادة بمقدار 32 قرشًا؛ ليرتفع إلى 5.63 ليرة في إسطنبول، و5.73 ليرة في أنقرة.

ووفق صحيفة "زمان" التركية؛ ففي 20 مايو الماضي، بعد زيادة في أسعار الوقود 13 قرشًا للبنزين، و8 للديزل؛ كان سعر لتر البنزين في أنقرة 5.76 ليرة؛ فيما سجل سعر لتر الديزل في أنقرة 5.43 ليرة.

هذا وتتولى محطات الوقود عملية تحديد أسعار البنزين والسولار بالارتكاز على التغييرات في سعر الدولار ومتوسط أسعار المنتجات المعالجة في سوق البحر المتوسط الذي يضم أيضًا تركيا.

يُذكر أن بيانات من وزارة التجارة التركية، أظهرت الأسبوع الماضي أن عجز تجارة تركيا نما بنسبة 78.7% على أساس سنوي؛ ليصل إلى 3.36 مليار دولار في مايو الماضي؛ وفقًا لنظام التجارة الخاص.

ووفق "رويترز"، أشارت البيانات إلى أن الواردات انخفضت 28.2%، إلى 12.79 مليار دولار؛ بينما انكمشت الصادرات 40.8%، إلى 9.43 مليار دولار في مايو الماضي.

وتَضررت التجارة الدولية عمومًا مع انتشار فيروس كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس في العالم.

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