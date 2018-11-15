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صورة وثّقها مواطن.. "قوس قزح" يزين سماء رفحاء بعد الأمطار الغزيرة والبرد

أثناء خروجه بنزهة.. خطفت قلوب مشاهديها ووصفوها بأنها لوحة فنية بديعة

التقط المواطن خالد بن سودي الشلاقي من سكان محافظة رفحاء، صورة مميزة ونادرة لظهور قوس قزح مضيئاً في السماء، بينما خارجاً كان في نزهة برية.

ووثّق المواطن بعدسته بروز قوس قزح على شكل نصف دائرة في وسط السماء، فيما بدت ألوانه المتسلسلة مشعة ومتمازجة مع بعضها مشكلة أروع المناظر الطبيعية وأعذبها.

ورصد الظاهرة في أعقاب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة ومراكزها، بينما كان في نزهة برية في منطقة تدعى رميلان جنوبي رفحاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صورة وثّقها مواطن.. "قوس قزح" يزين سماء رفحاء بعد الأمطار الغزيرة والبرد
سبق

التقط المواطن خالد بن سودي الشلاقي من سكان محافظة رفحاء، صورة مميزة ونادرة لظهور قوس قزح مضيئاً في السماء، بينما خارجاً كان في نزهة برية.

ووثّق المواطن بعدسته بروز قوس قزح على شكل نصف دائرة في وسط السماء، فيما بدت ألوانه المتسلسلة مشعة ومتمازجة مع بعضها مشكلة أروع المناظر الطبيعية وأعذبها.

ورصد الظاهرة في أعقاب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة ومراكزها، بينما كان في نزهة برية في منطقة تدعى رميلان جنوبي رفحاء.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
03:26 PM

صورة وثّقها مواطن.. "قوس قزح" يزين سماء رفحاء بعد الأمطار الغزيرة والبرد

أثناء خروجه بنزهة.. خطفت قلوب مشاهديها ووصفوها بأنها لوحة فنية بديعة

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عويد التومي - رفحاء
1
2,346

التقط المواطن خالد بن سودي الشلاقي من سكان محافظة رفحاء، صورة مميزة ونادرة لظهور قوس قزح مضيئاً في السماء، بينما خارجاً كان في نزهة برية.

ووثّق المواطن بعدسته بروز قوس قزح على شكل نصف دائرة في وسط السماء، فيما بدت ألوانه المتسلسلة مشعة ومتمازجة مع بعضها مشكلة أروع المناظر الطبيعية وأعذبها.

ورصد الظاهرة في أعقاب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة ومراكزها، بينما كان في نزهة برية في منطقة تدعى رميلان جنوبي رفحاء.

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