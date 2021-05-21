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فيديو جديد ليقظة أمن الحرم في التصدي لـ"مقتحم المنبر".. هنا إشادات تتوالى

مغردون يشيدون بتعاملهم السريع

لم تكن تنقص رجالَ الأمن المحيطين بمنبر خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، اليوم، اليقظةُ التي اعتادوها وتشربت بها أنفسهم خلال عملهم الأمني في حماية المسجد الحرام، والأئمة وقاصديه؛ لينقضوا على مقتحم المنبر خلال خطبة الإمام؛ ليثبتوا سرعة البديهة التي حالت بين المقتحم وبين المنبر ليقودوه إلى التحقيق لمعرفة الأسباب التي دفعته لفعلته المشينة.

وجاء ذلك بعد تداول مقطع جديد تظهر فيه يقظة رجال الأمن في التعامل مع أي طارئ يهدد قاصديه، فيما أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالعمل البطولي وردة الفعل من قبل رجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام وتمكنهم منه في وقت قياسي.


وقال الإعلامي محمد الشقاء: "شكرًا أمننا.. هكذا هم رجالنا في كل المواقف، أبطال رغم مباغتته واندفاعه والعصا التي في يده، تم صده من أبطالنا، ولم يستطع تحريك الباب المؤدي لإمام الحرم".

وقال المغرد محمد العجمي: "أبطال في كل الحالات الإنسانية وحماية بيت الله ‏والحفاظ على أمنه، قليلة بحقهم كلمات الشكر والثناء بارك الله بهم وحفظهم من كل مكروه رجال أمننا وأبطالنا".

وتفاعل المغرد ناهر بن حضيض، بالقول: "الحمد لله الذي هيأ للبيت الحرام من يقوم بحراسته ويسهر على حمايته من عبث العابثين أصحاب الأفكار المنحرفة".

وأردف المغرد خالد عبدالله: "اللهم احفظ بلاد الحرمين من عبث العابثين وكيد الظالمين وأدم عليها الأمن والأمان".

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام.

وقال المتحدث: "تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو جديد ليقظة أمن الحرم في التصدي لـ"مقتحم المنبر".. هنا إشادات تتوالى
سبق

لم تكن تنقص رجالَ الأمن المحيطين بمنبر خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، اليوم، اليقظةُ التي اعتادوها وتشربت بها أنفسهم خلال عملهم الأمني في حماية المسجد الحرام، والأئمة وقاصديه؛ لينقضوا على مقتحم المنبر خلال خطبة الإمام؛ ليثبتوا سرعة البديهة التي حالت بين المقتحم وبين المنبر ليقودوه إلى التحقيق لمعرفة الأسباب التي دفعته لفعلته المشينة.

وجاء ذلك بعد تداول مقطع جديد تظهر فيه يقظة رجال الأمن في التعامل مع أي طارئ يهدد قاصديه، فيما أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالعمل البطولي وردة الفعل من قبل رجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام وتمكنهم منه في وقت قياسي.


وقال الإعلامي محمد الشقاء: "شكرًا أمننا.. هكذا هم رجالنا في كل المواقف، أبطال رغم مباغتته واندفاعه والعصا التي في يده، تم صده من أبطالنا، ولم يستطع تحريك الباب المؤدي لإمام الحرم".

وقال المغرد محمد العجمي: "أبطال في كل الحالات الإنسانية وحماية بيت الله ‏والحفاظ على أمنه، قليلة بحقهم كلمات الشكر والثناء بارك الله بهم وحفظهم من كل مكروه رجال أمننا وأبطالنا".

وتفاعل المغرد ناهر بن حضيض، بالقول: "الحمد لله الذي هيأ للبيت الحرام من يقوم بحراسته ويسهر على حمايته من عبث العابثين أصحاب الأفكار المنحرفة".

وأردف المغرد خالد عبدالله: "اللهم احفظ بلاد الحرمين من عبث العابثين وكيد الظالمين وأدم عليها الأمن والأمان".

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام.

وقال المتحدث: "تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه".

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
07:09 PM
اخر تعديل
21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
09:32 PM

فيديو جديد ليقظة أمن الحرم في التصدي لـ"مقتحم المنبر".. هنا إشادات تتوالى

مغردون يشيدون بتعاملهم السريع

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
16
25,933

لم تكن تنقص رجالَ الأمن المحيطين بمنبر خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، اليوم، اليقظةُ التي اعتادوها وتشربت بها أنفسهم خلال عملهم الأمني في حماية المسجد الحرام، والأئمة وقاصديه؛ لينقضوا على مقتحم المنبر خلال خطبة الإمام؛ ليثبتوا سرعة البديهة التي حالت بين المقتحم وبين المنبر ليقودوه إلى التحقيق لمعرفة الأسباب التي دفعته لفعلته المشينة.

وجاء ذلك بعد تداول مقطع جديد تظهر فيه يقظة رجال الأمن في التعامل مع أي طارئ يهدد قاصديه، فيما أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالعمل البطولي وردة الفعل من قبل رجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام وتمكنهم منه في وقت قياسي.


وقال الإعلامي محمد الشقاء: "شكرًا أمننا.. هكذا هم رجالنا في كل المواقف، أبطال رغم مباغتته واندفاعه والعصا التي في يده، تم صده من أبطالنا، ولم يستطع تحريك الباب المؤدي لإمام الحرم".

وقال المغرد محمد العجمي: "أبطال في كل الحالات الإنسانية وحماية بيت الله ‏والحفاظ على أمنه، قليلة بحقهم كلمات الشكر والثناء بارك الله بهم وحفظهم من كل مكروه رجال أمننا وأبطالنا".

وتفاعل المغرد ناهر بن حضيض، بالقول: "الحمد لله الذي هيأ للبيت الحرام من يقوم بحراسته ويسهر على حمايته من عبث العابثين أصحاب الأفكار المنحرفة".

وأردف المغرد خالد عبدالله: "اللهم احفظ بلاد الحرمين من عبث العابثين وكيد الظالمين وأدم عليها الأمن والأمان".

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام.

وقال المتحدث: "تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه".

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