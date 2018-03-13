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مستشفى القطيف المركزي يعلّق زيارة المرضى

ضمن إجراءات احترازية لمنع انتشار "كورونا"

كشفت مصادر لـ"سبق" أن مستشفى القطيف المركزي قد أصدر قرارًا بتعليق زيارة المرضى المنومين في المستشفى لأسباب وقائية واحترازية.

يأتي هذا الإجراء، حرصاً على سلامة المرضى المنومين داخل أقسام التنويم كإجراء احترازي للتصدي لفيروس "كورونا" ومنع انتشارالعدوى .

مستشفى القطيف المركزي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى القطيف المركزي يعلّق زيارة المرضى
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" أن مستشفى القطيف المركزي قد أصدر قرارًا بتعليق زيارة المرضى المنومين في المستشفى لأسباب وقائية واحترازية.

يأتي هذا الإجراء، حرصاً على سلامة المرضى المنومين داخل أقسام التنويم كإجراء احترازي للتصدي لفيروس "كورونا" ومنع انتشارالعدوى .

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
03:38 PM

مستشفى القطيف المركزي يعلّق زيارة المرضى

ضمن إجراءات احترازية لمنع انتشار "كورونا"

A A A
عبدالله السالم - الدمام
0
4,224

كشفت مصادر لـ"سبق" أن مستشفى القطيف المركزي قد أصدر قرارًا بتعليق زيارة المرضى المنومين في المستشفى لأسباب وقائية واحترازية.

يأتي هذا الإجراء، حرصاً على سلامة المرضى المنومين داخل أقسام التنويم كإجراء احترازي للتصدي لفيروس "كورونا" ومنع انتشارالعدوى .

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