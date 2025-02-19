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بالتنسيق مع "حماس".. مصر تبني جدارًا على طول حدودها مع غزة

ارتفاعه 6 أمتار ويشيد من الألواح الإسمنتية الجاهزة

أفاد مصدر أمني وشهود عيان، اليوم (الأربعاء)، بأن السلطات المصرية بدأت بتشييد جدار إسمنتي كبير بارتفاع ستة أمتار على طول حدودها مع قطاع غزة، وتعمل على هذا الأمر بوتيرة سريعة.

وذكر شهود عيان أنهم رأوا عمال بناء يشيدون جدارًا خرسانيًّا جديدًا على الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة.

من جهته أفاد مصدر في أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس في غزة، بأن ما يقوم به المصريون ينسجم مع التفاهمات الأمنية بين حماس وبينهم لضبط الحدود.

وأضاف: وفد أمني مصري برئاسة اللواء أحمد عبدالخالق مسؤول ملف فلسطين في المخابرات العامة المصرية، قام الأسبوع الفائت برفقة مسؤولين في أمن حماس بجولة ميدانية على الحدود.

ويشارك عشرات الفنيين والعمال المصريين، الذين يبدؤون بالعمل منذ ساعات الصباح الباكر وحتى المساء، في تمهيد الأرض وتركيب الجدار، وظهرت نحو ست رافعات تقوم بتركيب الجدار؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وهذه هي المرة الأولى التي تُقيم فيها مصر جدارًا حدوديًّا بارتفاع ستة أمتار، له قاعدة عرضها حوالي متر واحد، وذلك على طول الحدود بينها وبين قطاع غزة، والجدار عبارة عن ألواح إسمنتية جاهزة الصنع يتم تشبيكها معًا.

ويبلغ طول الجدار الإجمالي 13 كيلومترًا؛ يمتدّ من معبر كرم أبو سالم شرقًا، حتى شاطئ البحر في رفح غربًا، وأُنجز كيلومتران من هذا الجدار.

مصر السلطات المصرية قطاع غزة حركة حماس

الرئيسية/ أخبار العالم

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بالتنسيق مع "حماس".. مصر تبني جدارًا على طول حدودها مع غزة
سبق

أفاد مصدر أمني وشهود عيان، اليوم (الأربعاء)، بأن السلطات المصرية بدأت بتشييد جدار إسمنتي كبير بارتفاع ستة أمتار على طول حدودها مع قطاع غزة، وتعمل على هذا الأمر بوتيرة سريعة.

وذكر شهود عيان أنهم رأوا عمال بناء يشيدون جدارًا خرسانيًّا جديدًا على الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة.

من جهته أفاد مصدر في أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس في غزة، بأن ما يقوم به المصريون ينسجم مع التفاهمات الأمنية بين حماس وبينهم لضبط الحدود.

وأضاف: وفد أمني مصري برئاسة اللواء أحمد عبدالخالق مسؤول ملف فلسطين في المخابرات العامة المصرية، قام الأسبوع الفائت برفقة مسؤولين في أمن حماس بجولة ميدانية على الحدود.

ويشارك عشرات الفنيين والعمال المصريين، الذين يبدؤون بالعمل منذ ساعات الصباح الباكر وحتى المساء، في تمهيد الأرض وتركيب الجدار، وظهرت نحو ست رافعات تقوم بتركيب الجدار؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وهذه هي المرة الأولى التي تُقيم فيها مصر جدارًا حدوديًّا بارتفاع ستة أمتار، له قاعدة عرضها حوالي متر واحد، وذلك على طول الحدود بينها وبين قطاع غزة، والجدار عبارة عن ألواح إسمنتية جاهزة الصنع يتم تشبيكها معًا.

ويبلغ طول الجدار الإجمالي 13 كيلومترًا؛ يمتدّ من معبر كرم أبو سالم شرقًا، حتى شاطئ البحر في رفح غربًا، وأُنجز كيلومتران من هذا الجدار.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
10:11 PM
اخر تعديل
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
11:07 PM

بالتنسيق مع "حماس".. مصر تبني جدارًا على طول حدودها مع غزة

ارتفاعه 6 أمتار ويشيد من الألواح الإسمنتية الجاهزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد مصدر أمني وشهود عيان، اليوم (الأربعاء)، بأن السلطات المصرية بدأت بتشييد جدار إسمنتي كبير بارتفاع ستة أمتار على طول حدودها مع قطاع غزة، وتعمل على هذا الأمر بوتيرة سريعة.

وذكر شهود عيان أنهم رأوا عمال بناء يشيدون جدارًا خرسانيًّا جديدًا على الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة.

من جهته أفاد مصدر في أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس في غزة، بأن ما يقوم به المصريون ينسجم مع التفاهمات الأمنية بين حماس وبينهم لضبط الحدود.

وأضاف: وفد أمني مصري برئاسة اللواء أحمد عبدالخالق مسؤول ملف فلسطين في المخابرات العامة المصرية، قام الأسبوع الفائت برفقة مسؤولين في أمن حماس بجولة ميدانية على الحدود.

ويشارك عشرات الفنيين والعمال المصريين، الذين يبدؤون بالعمل منذ ساعات الصباح الباكر وحتى المساء، في تمهيد الأرض وتركيب الجدار، وظهرت نحو ست رافعات تقوم بتركيب الجدار؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وهذه هي المرة الأولى التي تُقيم فيها مصر جدارًا حدوديًّا بارتفاع ستة أمتار، له قاعدة عرضها حوالي متر واحد، وذلك على طول الحدود بينها وبين قطاع غزة، والجدار عبارة عن ألواح إسمنتية جاهزة الصنع يتم تشبيكها معًا.

ويبلغ طول الجدار الإجمالي 13 كيلومترًا؛ يمتدّ من معبر كرم أبو سالم شرقًا، حتى شاطئ البحر في رفح غربًا، وأُنجز كيلومتران من هذا الجدار.

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