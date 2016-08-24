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"الغذاء والدواء" الأمريكية تمنح موافقتها الكاملة للقاح "فايزر"

زيد الثقة في التطعيم

‬منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة، اليوم الاثنين، لاستخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا للأشخاص البالغة أعمارهم 16 عاماً فما فوق، في خطوة يتوقع أن تطلق العنان لموجة قرارات تلزم الناس بالتطعيم مع انتشار المتحورة دلتا.

وأفادت مفوضة الإدارة بالإنابة جانيت وودكوك، في بيان أوردته "فرانس 24"، بأن موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على هذا اللقاح تمثل عتبة في وقت نواصل مواجهة وباء "كوفيد-19".

وأشارت إلى أن موافقة إدارة الغذاء والدواء على اللقاح ستزيد الثقة بالتطعيم.

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"الغذاء والدواء" الأمريكية تمنح موافقتها الكاملة للقاح "فايزر"
سبق

‬منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة، اليوم الاثنين، لاستخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا للأشخاص البالغة أعمارهم 16 عاماً فما فوق، في خطوة يتوقع أن تطلق العنان لموجة قرارات تلزم الناس بالتطعيم مع انتشار المتحورة دلتا.

وأفادت مفوضة الإدارة بالإنابة جانيت وودكوك، في بيان أوردته "فرانس 24"، بأن موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على هذا اللقاح تمثل عتبة في وقت نواصل مواجهة وباء "كوفيد-19".

وأشارت إلى أن موافقة إدارة الغذاء والدواء على اللقاح ستزيد الثقة بالتطعيم.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
06:01 PM

"الغذاء والدواء" الأمريكية تمنح موافقتها الكاملة للقاح "فايزر"

زيد الثقة في التطعيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,575

‬منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة، اليوم الاثنين، لاستخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا للأشخاص البالغة أعمارهم 16 عاماً فما فوق، في خطوة يتوقع أن تطلق العنان لموجة قرارات تلزم الناس بالتطعيم مع انتشار المتحورة دلتا.

وأفادت مفوضة الإدارة بالإنابة جانيت وودكوك، في بيان أوردته "فرانس 24"، بأن موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على هذا اللقاح تمثل عتبة في وقت نواصل مواجهة وباء "كوفيد-19".

وأشارت إلى أن موافقة إدارة الغذاء والدواء على اللقاح ستزيد الثقة بالتطعيم.

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