أصدر مدير تعليم الطائف الدكتور طلال اللهيبي قرارًا بتكليف فاطمة محمد حمدي مساعد لمدير إدارة الشؤون القانونية "بنات"، ورئيسة لوحدة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية "بنات ".
"فاطمة حمدي" رئيسة لوحدة قضايا شاغلي الوظائف بـ"تعليم الطائف"
أصدر مدير تعليم الطائف الدكتور طلال اللهيبي قرارًا بتكليف فاطمة محمد حمدي مساعد لمدير إدارة الشؤون القانونية "بنات"، ورئيسة لوحدة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية "بنات ".
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"فاطمة حمدي" رئيسة لوحدة قضايا شاغلي الوظائف بـ"تعليم الطائف"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-02
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
01:41 AM
"فاطمة حمدي" رئيسة لوحدة قضايا شاغلي الوظائف بـ"تعليم الطائف"
أصدر مدير تعليم الطائف الدكتور طلال اللهيبي قرارًا بتكليف فاطمة محمد حمدي مساعد لمدير إدارة الشؤون القانونية "بنات"، ورئيسة لوحدة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية "بنات ".
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