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شاهد.. "وحش سيبريا" يضرب بريطانيا ويغلق مدارسها

في أضخم عواصف ثلجية تشهدها البلاد

ضربت العواصف الثلجية مناطق واسعة في بريطانيا، يوم أمس الثلاثاء، في موجة شديدة البرودة قادمة من سيبيريا أطلق عليها اسم "الوحش القادم من الشرق" أدّت إلى إغلاق مدارس، وأربكت خطط السفر لآلاف الناس.

وحسب وكالة "رويترز"، شهدت مناطق في شرق بريطانيا هذا الأسبوع تراكماً للثلوج بارتفاع عشرة سنتيمترات، وقالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إن درجات الحرارة قد تتراجع إلى نحو عشر درجات مئوية تحت الصفر في بعض المناطق الريفية.

وقال آيدان مكجيفرن، وهو خبير في مكتب الأرصاد الجوية: "تضرب رياح شرقية شديدة البرودة أنحاء المملكة المتحدة وسوف نشهد انهماراً آخر للثلوج في بعض الأماكن".

وألغيت خدمات قطارات وبعض الرحلات الجوية، بينما نبّهت الشرطة السائقين إلى توخي الحذر وهم يواجهون العواصف الثلجية والجليد.

وفي لندن، غطت الثلوج أجزاء من وستمنستر وضربت عاصفة ثلجية قصيرة الأمد حي كناري وارف المالي، ومن المتوقع أن يستمر الطقس شديد البرودة بقية الأسبوع.

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شاهد.. "وحش سيبريا" يضرب بريطانيا ويغلق مدارسها
سبق

ضربت العواصف الثلجية مناطق واسعة في بريطانيا، يوم أمس الثلاثاء، في موجة شديدة البرودة قادمة من سيبيريا أطلق عليها اسم "الوحش القادم من الشرق" أدّت إلى إغلاق مدارس، وأربكت خطط السفر لآلاف الناس.

وحسب وكالة "رويترز"، شهدت مناطق في شرق بريطانيا هذا الأسبوع تراكماً للثلوج بارتفاع عشرة سنتيمترات، وقالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إن درجات الحرارة قد تتراجع إلى نحو عشر درجات مئوية تحت الصفر في بعض المناطق الريفية.

وقال آيدان مكجيفرن، وهو خبير في مكتب الأرصاد الجوية: "تضرب رياح شرقية شديدة البرودة أنحاء المملكة المتحدة وسوف نشهد انهماراً آخر للثلوج في بعض الأماكن".

وألغيت خدمات قطارات وبعض الرحلات الجوية، بينما نبّهت الشرطة السائقين إلى توخي الحذر وهم يواجهون العواصف الثلجية والجليد.

وفي لندن، غطت الثلوج أجزاء من وستمنستر وضربت عاصفة ثلجية قصيرة الأمد حي كناري وارف المالي، ومن المتوقع أن يستمر الطقس شديد البرودة بقية الأسبوع.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
11:53 AM

شاهد.. "وحش سيبريا" يضرب بريطانيا ويغلق مدارسها

في أضخم عواصف ثلجية تشهدها البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضربت العواصف الثلجية مناطق واسعة في بريطانيا، يوم أمس الثلاثاء، في موجة شديدة البرودة قادمة من سيبيريا أطلق عليها اسم "الوحش القادم من الشرق" أدّت إلى إغلاق مدارس، وأربكت خطط السفر لآلاف الناس.

وحسب وكالة "رويترز"، شهدت مناطق في شرق بريطانيا هذا الأسبوع تراكماً للثلوج بارتفاع عشرة سنتيمترات، وقالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إن درجات الحرارة قد تتراجع إلى نحو عشر درجات مئوية تحت الصفر في بعض المناطق الريفية.

وقال آيدان مكجيفرن، وهو خبير في مكتب الأرصاد الجوية: "تضرب رياح شرقية شديدة البرودة أنحاء المملكة المتحدة وسوف نشهد انهماراً آخر للثلوج في بعض الأماكن".

وألغيت خدمات قطارات وبعض الرحلات الجوية، بينما نبّهت الشرطة السائقين إلى توخي الحذر وهم يواجهون العواصف الثلجية والجليد.

وفي لندن، غطت الثلوج أجزاء من وستمنستر وضربت عاصفة ثلجية قصيرة الأمد حي كناري وارف المالي، ومن المتوقع أن يستمر الطقس شديد البرودة بقية الأسبوع.

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