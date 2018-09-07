"محمد بن عبدالرحمن" يدعو المستثمرين للدخول بقوة في الإيواء السياحي بالرياض

40 ألف غرفة فندقية ترشح المنطقة كي تكون الأكبر في إقامة المؤتمرات الدولية بالمملكة

دعا الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، المستثمرين إلى الدخول بقوة في الاستثمار في قطاع الإيواء السياحي بالمنطقة؛ حيث إن منطقة الرياض تضم أكثر من 40 ألف غرفة فندقية؛ مما يرشحها لأن تكون أكبر منطقة في المملكة في إقامة المؤتمرات والمعارض الدولية والمحلية، بجانب ما تحويه مدن ومحافظات منطقة الرياض من المواقع السياحية والأثرية والتراثية الهامة.

وأشاد الأمير بدعم وتنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض لإقامة عدد كبير من الفعاليات السياحية المنوعة في مدن ومحافظات المنطقة، إضافة إلى الندوات التي تجمع المستثمرين بصناع السياحة والفنادق ومنشآت الإيواء السياحي وشركات الحجز ومنظمي الرحلات؛ مؤكداً أهمية مشاركة محافظات المنطقة في البرامج والفعاليات السياحية، وضرورة تشغيل المواقع السياحية بشكل دائم خلال العام، واستثمارها بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للأفراد والأسر المنتجة والحرفيين.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة الرياض بالنيابة، بمكتبه بقصر الحكم أمس الأول، المهندس عبدالعزيز آل حسن مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، والذي قدِم للسلام على الأمير، كما استعرض مشروعات وفعاليات ومهرجانات الهيئة بالمنطقة وأبرز البرامج والاستراتيجيات.

كما ثمّن أمير منطقة الرياض بالنيابة، جهود سياحة الرياض في تسويق المنطقة، لا سيما فيما تعقده من ندوات تجمع فيها المستثمرين بصناع السياحة والفنادق ومنشآت الإيواء السياحي وشركات الحجز ومنظمي الرحلات، ودورها في التعريف بالمسارات السياحية بالمنطقة وتطويرها مع الشركاء من القطاعات الحكومية وما تقوم به من برامج ومشاريع حالية ومستقبلية ومسارات سياحية للمنطقة؛ لدعم وتعزيز المواطنة والانتماء لهذا الوطن المعطاء؛ مؤكداً أهمية السياحة وبرامجها المختلفة في دعم الاقتصاد الوطني، وأيضاً أهمية تعزيز البعد الحضاري للمملكة في البرامج والأنشطة السياحية.

من جهته، صرح المهندس عبدالعزيز آل حسن مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، أنه قدّم لأمير منطقة الرياض بالنيابة، شرحاً مبسطاً عن إنجازات الهيئة بالمنطقة، والخدمات السياحية المقدمة في العاصمة والمحافظات والمواقع الأثرية والتراثية التي تزخر بها المنطقة، إضافة إلى الفعاليات التي ينظمها ويدعمها فرع الهيئة ومضمونها الثقافي والترفيهي.

وقال: "تم الترخيص لعدد 49 مرفقاً للإيواء السياحي في منطقة الرياض خلال الشهور الثلاثة الماضية من هذا العام 2018؛ فيما تضم المنطقة أكثر من ٤٠ ألف وحدة سكنية (غرف وفنادق وشقق مفروشة). وقد تم الترخيص خلال العام الماضي من قِبَل فرع هيئة السياحة بالمنطقة لـ1407 منشآت للإيواء السياحي من فنادق وشقق فندقية ووحدات سكنية وغيرها. وشهدت منشآت الإيواء السياحي في الرياض خلال موسم الصيف الحالي نِسَب إشغال مرتفعة؛ سواء الفنادق أو الشقق الفندقية أو الوحدات السكنية المفروشة في العاصمة الرياض، وكذلك مدن ومحافظات المنطقة".

وأشار إلى أن هذا الحراك السياحي أسهم فيه إقامة عدد كبير من المهرجانات والفعاليات السياحية بموسم الصيف والإجازة المدرسية والأعياد في مختلف المدن والمحافظات، والتي أطلقها شركاء مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وتتضمن فعاليات متنوعة وبرامج تتوجه لجميع فئات المجتمع لتناسب كل الشرائح وبخاصة الشباب والعائلات.