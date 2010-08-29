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"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان

تشمل عدة محافظات وتستمرّ حتى 10 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

وبيّنت "الهيئة" أن الحالة ستستمرّ حتى الساعة العاشرة مساء.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

وبيّنت "الهيئة" أن الحالة ستستمرّ حتى الساعة العاشرة مساء.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
02:24 PM

"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على منطقة جازان

تشمل عدة محافظات وتستمرّ حتى 10 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.

وبيّنت "الهيئة" أن الحالة ستستمرّ حتى الساعة العاشرة مساء.

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