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"بحري" رئيسًا لمجلس الأعمال السعودي السوداني

وزير التجارة والاستثمار اعتمد التشكيل الجديد لممثلي المملكة

اعتمد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، التشكيل الجديد للجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي السوداني، وتسمية المهندس حسين بن سعيد بحري رئيسًا للمجلس.

وعبّر رئيس مجلس الأعمال السعودي السوداني عن تقديره الكبير لهذه الثقة، سائلًا الله له ولزملائه الأعضاء التوفيق في تفعيل دور المجلس في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وجمهورية السودان، ونقل مستواها لآفاق أرحب وأشمل؛ حيث تقدر الاستثمارات السعودية في السودان بأكثر من ١٢ مليار ريال.

ولفت "بحري" إلى أن هذا القرار يأتي في وقت مهم للعلاقات الأخوية السعودية السودانية، والتوجه القوي للاستثمار في البلدين، مع وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة؛ ما يحتم على المجلس بذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاقتصاد السعودي وفتح آفاق جديدة للاستثمار، خاصة في مجالات الاستثمار الزراعي لدعم إنتاج الأعلاف والمشاريع الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"بحري" رئيسًا لمجلس الأعمال السعودي السوداني
سبق

اعتمد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، التشكيل الجديد للجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي السوداني، وتسمية المهندس حسين بن سعيد بحري رئيسًا للمجلس.

وعبّر رئيس مجلس الأعمال السعودي السوداني عن تقديره الكبير لهذه الثقة، سائلًا الله له ولزملائه الأعضاء التوفيق في تفعيل دور المجلس في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وجمهورية السودان، ونقل مستواها لآفاق أرحب وأشمل؛ حيث تقدر الاستثمارات السعودية في السودان بأكثر من ١٢ مليار ريال.

ولفت "بحري" إلى أن هذا القرار يأتي في وقت مهم للعلاقات الأخوية السعودية السودانية، والتوجه القوي للاستثمار في البلدين، مع وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة؛ ما يحتم على المجلس بذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاقتصاد السعودي وفتح آفاق جديدة للاستثمار، خاصة في مجالات الاستثمار الزراعي لدعم إنتاج الأعلاف والمشاريع الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
10:00 PM

"بحري" رئيسًا لمجلس الأعمال السعودي السوداني

وزير التجارة والاستثمار اعتمد التشكيل الجديد لممثلي المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اعتمد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، التشكيل الجديد للجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي السوداني، وتسمية المهندس حسين بن سعيد بحري رئيسًا للمجلس.

وعبّر رئيس مجلس الأعمال السعودي السوداني عن تقديره الكبير لهذه الثقة، سائلًا الله له ولزملائه الأعضاء التوفيق في تفعيل دور المجلس في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وجمهورية السودان، ونقل مستواها لآفاق أرحب وأشمل؛ حيث تقدر الاستثمارات السعودية في السودان بأكثر من ١٢ مليار ريال.

ولفت "بحري" إلى أن هذا القرار يأتي في وقت مهم للعلاقات الأخوية السعودية السودانية، والتوجه القوي للاستثمار في البلدين، مع وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة؛ ما يحتم على المجلس بذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاقتصاد السعودي وفتح آفاق جديدة للاستثمار، خاصة في مجالات الاستثمار الزراعي لدعم إنتاج الأعلاف والمشاريع الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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