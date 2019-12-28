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"تعليم الرياض" تدرب المشرفين على تطبيقات الاختبارات المهنية

بحضور 30 تربوياً

نظمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، ممثلةً في الشؤون المدرسية، دورة تدريبية لمشرفي الإدارات التابعة للشؤون المدرسية، في معايير وتطبيقات الاختبارات المهنية للمعلمين.

وقال مساعد المدير العام للشؤون المدرسية، الدكتور حمدان بن مانع العمري، إن نحو 30 مشرفاً تربوياً حضروا الدورة، وأشرف عليها المشرف التربوي في إدارة التدريب والابتعاث عبدالرحمن بن إبراهيم الحمد.

وأضاف "العمري" أن "مهنة التعليم تستهدف تكوين الناشئة حتى يسهموا في بناء وطنهم فتكوين شخصية المواطن الصالح المتكامل، تكون في المحضن الطبيعي له في المدارس، وذلك يأتي قبل التخصص في أي مهنة أو وظيفة ولن يتم كل ذلك إلا بدعم وتطوير المعلمين والعاملين في التعليم الذين هم حجر الزاوية في عملية التطوير ليكونوا القدوة والمثل الأعلى وصانعي التغيير وملهمي طلابهم للسير نحو تحقيق رؤية الوطن الطموحة 2030، تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبسعي حثيث من وزارة التعليم تحت قيادة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ".

وأشار مساعد المدير العام للشؤون المدرسية إلى أن وزارة التعليم أولت المعلم جل اهتمامها، إيماناً منها بأن المعلمين قادرون على النجاح وتحقيق الآمال المعقودة عليهم، ودورهم في العملية التعليمية وقوة الارتباط بين مستوى تأهيلهم وقدراتهم والتحصيل الدراسي لطلابهم، لذلك وضعت الوزارة العديد من المعايير لمهنة التدريس لضمان مستوى عالٍ من الكفاية التي تؤدي إلى رفع مستوى التعليم والتحصيل الدراسي لدى الطلاب.

من جهته، قال مدير شؤون المعلمين في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، محمد الحسين، إن هذا البرنامج يسعى إلى الإسهام في رفع جودة أداء المشرفين وفق المعايير المهنية ومتطلبات الترخيص المهني التعليمي، والتحفيز على التطوير المهني للمعلمين والتعلم الذاتي، كما يستهدف أيضاً التطبيق العملي للمعايير المهنية.

ولفت إلى أن الإدارة تسعى جاهدة، بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث، إلى تطوير جميع شاغلي الوظائف التعليمية في مجال المعايير المهنية.

وتابع: "تسهم المعايير والمسارات المهنية في تقديم وصف دقيق للمعلم، كما ينبغي أن يكون، ويسـهم تطبيقها فـي الوصول بالمعلم إلى صورة مثالية يلتـزم فيهـا بالإسلام المعتدل الوسطي المنفتح على العالم في الفكر والسلوك ويعتز بهويته الوطنية وولائه لوطنه وقيادته ويعزز ذلك في نفوس طلابه، كما يدرك مسؤولياته المهنية ويلتزم بأخلاقيات المهنة وأنظمة وسياسات التعليم في المملكة".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم الرياض" تدرب المشرفين على تطبيقات الاختبارات المهنية
سبق

نظمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، ممثلةً في الشؤون المدرسية، دورة تدريبية لمشرفي الإدارات التابعة للشؤون المدرسية، في معايير وتطبيقات الاختبارات المهنية للمعلمين.

وقال مساعد المدير العام للشؤون المدرسية، الدكتور حمدان بن مانع العمري، إن نحو 30 مشرفاً تربوياً حضروا الدورة، وأشرف عليها المشرف التربوي في إدارة التدريب والابتعاث عبدالرحمن بن إبراهيم الحمد.

وأضاف "العمري" أن "مهنة التعليم تستهدف تكوين الناشئة حتى يسهموا في بناء وطنهم فتكوين شخصية المواطن الصالح المتكامل، تكون في المحضن الطبيعي له في المدارس، وذلك يأتي قبل التخصص في أي مهنة أو وظيفة ولن يتم كل ذلك إلا بدعم وتطوير المعلمين والعاملين في التعليم الذين هم حجر الزاوية في عملية التطوير ليكونوا القدوة والمثل الأعلى وصانعي التغيير وملهمي طلابهم للسير نحو تحقيق رؤية الوطن الطموحة 2030، تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبسعي حثيث من وزارة التعليم تحت قيادة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ".

وأشار مساعد المدير العام للشؤون المدرسية إلى أن وزارة التعليم أولت المعلم جل اهتمامها، إيماناً منها بأن المعلمين قادرون على النجاح وتحقيق الآمال المعقودة عليهم، ودورهم في العملية التعليمية وقوة الارتباط بين مستوى تأهيلهم وقدراتهم والتحصيل الدراسي لطلابهم، لذلك وضعت الوزارة العديد من المعايير لمهنة التدريس لضمان مستوى عالٍ من الكفاية التي تؤدي إلى رفع مستوى التعليم والتحصيل الدراسي لدى الطلاب.

من جهته، قال مدير شؤون المعلمين في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، محمد الحسين، إن هذا البرنامج يسعى إلى الإسهام في رفع جودة أداء المشرفين وفق المعايير المهنية ومتطلبات الترخيص المهني التعليمي، والتحفيز على التطوير المهني للمعلمين والتعلم الذاتي، كما يستهدف أيضاً التطبيق العملي للمعايير المهنية.

ولفت إلى أن الإدارة تسعى جاهدة، بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث، إلى تطوير جميع شاغلي الوظائف التعليمية في مجال المعايير المهنية.

وتابع: "تسهم المعايير والمسارات المهنية في تقديم وصف دقيق للمعلم، كما ينبغي أن يكون، ويسـهم تطبيقها فـي الوصول بالمعلم إلى صورة مثالية يلتـزم فيهـا بالإسلام المعتدل الوسطي المنفتح على العالم في الفكر والسلوك ويعتز بهويته الوطنية وولائه لوطنه وقيادته ويعزز ذلك في نفوس طلابه، كما يدرك مسؤولياته المهنية ويلتزم بأخلاقيات المهنة وأنظمة وسياسات التعليم في المملكة".

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
05:18 PM

"تعليم الرياض" تدرب المشرفين على تطبيقات الاختبارات المهنية

بحضور 30 تربوياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، ممثلةً في الشؤون المدرسية، دورة تدريبية لمشرفي الإدارات التابعة للشؤون المدرسية، في معايير وتطبيقات الاختبارات المهنية للمعلمين.

وقال مساعد المدير العام للشؤون المدرسية، الدكتور حمدان بن مانع العمري، إن نحو 30 مشرفاً تربوياً حضروا الدورة، وأشرف عليها المشرف التربوي في إدارة التدريب والابتعاث عبدالرحمن بن إبراهيم الحمد.

وأضاف "العمري" أن "مهنة التعليم تستهدف تكوين الناشئة حتى يسهموا في بناء وطنهم فتكوين شخصية المواطن الصالح المتكامل، تكون في المحضن الطبيعي له في المدارس، وذلك يأتي قبل التخصص في أي مهنة أو وظيفة ولن يتم كل ذلك إلا بدعم وتطوير المعلمين والعاملين في التعليم الذين هم حجر الزاوية في عملية التطوير ليكونوا القدوة والمثل الأعلى وصانعي التغيير وملهمي طلابهم للسير نحو تحقيق رؤية الوطن الطموحة 2030، تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبسعي حثيث من وزارة التعليم تحت قيادة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ".

وأشار مساعد المدير العام للشؤون المدرسية إلى أن وزارة التعليم أولت المعلم جل اهتمامها، إيماناً منها بأن المعلمين قادرون على النجاح وتحقيق الآمال المعقودة عليهم، ودورهم في العملية التعليمية وقوة الارتباط بين مستوى تأهيلهم وقدراتهم والتحصيل الدراسي لطلابهم، لذلك وضعت الوزارة العديد من المعايير لمهنة التدريس لضمان مستوى عالٍ من الكفاية التي تؤدي إلى رفع مستوى التعليم والتحصيل الدراسي لدى الطلاب.

من جهته، قال مدير شؤون المعلمين في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، محمد الحسين، إن هذا البرنامج يسعى إلى الإسهام في رفع جودة أداء المشرفين وفق المعايير المهنية ومتطلبات الترخيص المهني التعليمي، والتحفيز على التطوير المهني للمعلمين والتعلم الذاتي، كما يستهدف أيضاً التطبيق العملي للمعايير المهنية.

ولفت إلى أن الإدارة تسعى جاهدة، بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث، إلى تطوير جميع شاغلي الوظائف التعليمية في مجال المعايير المهنية.

وتابع: "تسهم المعايير والمسارات المهنية في تقديم وصف دقيق للمعلم، كما ينبغي أن يكون، ويسـهم تطبيقها فـي الوصول بالمعلم إلى صورة مثالية يلتـزم فيهـا بالإسلام المعتدل الوسطي المنفتح على العالم في الفكر والسلوك ويعتز بهويته الوطنية وولائه لوطنه وقيادته ويعزز ذلك في نفوس طلابه، كما يدرك مسؤولياته المهنية ويلتزم بأخلاقيات المهنة وأنظمة وسياسات التعليم في المملكة".

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