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الرميان: لم نتخذ قرارًا بخصوص الإدراج في بورصة أجنبية حتى الآن

#الناصر: إعلان نشرة إصدار #أرامكو سيكون في يوم 9 نوفمبر الجاري

قال أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: إنه سيتم إعلان نشرة إصدار "أرامكو" يوم 9 نوفمبر 2019؛ فيما أعلن رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان، أنه لم يتم اتخاذ القرار بخصوص الإدراج في بورصة أجنبية حتى الآن.

وأكد "الناصر" في المؤتمر الصحفي للشركة الذي عُقد اليوم، أن الشركة قادرة على توزيع 75 مليار دولار كأرباح على المساهمين؛ مبينًا أن مركز الشركة المالي قوي جدًّا؛ حيث أعلنت في 2018 صافي أرباح بقيمة 111 مليار دولار، وتدفقات مالية حرة بحدود 86 مليار دولار.

وبيّن أنه حين تم وضع 75 مليار دولار في 2020 كسقف أدنى للأرباح؛ تم الأخذ بعين الاعتبار رؤية الشركة لسعر معين لأسعار النفط ومستوى إنتاج معينًا ومعقولًا حسَب الأسواق العالمية، وعلى ذلك الأساس تم تحديد قدرة الشركة على دفع هذه الأرباح وتناميها مستقبلًا.

وأوضح أنه تم كذلك الأخذ في الاعتبار، الدفعات التي تدفعها الشركة نظير حصتها في شركة "سابك" والتي ستتم على مراحل.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أطلقت طرحها العام الأولى اليوم (الأحد)، بإعلانها نيتها إدراج جزء من أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول).

وقالت أضخم شركة نفط في العالم، في بيان: إن السعر الذي سيشتري به المكتتبون في الأسهم وعدد الأسهم المبيعة ونسبتها؛ ستتحدد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

وأضافت الشركة أنها تعتزم الإعلان عن توزيعات نقدية لحملة الأسهم العادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار للعام 2020.

وتابعت، أن المواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج، سيحق لهم الحصول على أسهم مجانية.

ونشرت «أرامكو» عبر حسابها الرسمي على "تويتر" كلمةً لرئيسها وكبير إدراييها التنفيذيين، أمين الناصر؛ متحدثًا عن نية الشركة الطرح العام الأولى في «تداول»، والذي يشكّل تحولًا تاريخيًّا في مسيرة الشركة.

كما أعلنت "أرامكو" عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.

وأوضحت أن الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات بلغت 244 مليار دولار للفترة ذاتها.

يأتي الإعلان بعد ساعات من إعلان هيئة السوق المالية السعودية موافقتها على طلب تَلَقّته من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) لتسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

أرامكو أرامكو السعودية ياسر الرميان أمين الناصر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرميان: لم نتخذ قرارًا بخصوص الإدراج في بورصة أجنبية حتى الآن
سبق

قال أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: إنه سيتم إعلان نشرة إصدار "أرامكو" يوم 9 نوفمبر 2019؛ فيما أعلن رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان، أنه لم يتم اتخاذ القرار بخصوص الإدراج في بورصة أجنبية حتى الآن.

وأكد "الناصر" في المؤتمر الصحفي للشركة الذي عُقد اليوم، أن الشركة قادرة على توزيع 75 مليار دولار كأرباح على المساهمين؛ مبينًا أن مركز الشركة المالي قوي جدًّا؛ حيث أعلنت في 2018 صافي أرباح بقيمة 111 مليار دولار، وتدفقات مالية حرة بحدود 86 مليار دولار.

وبيّن أنه حين تم وضع 75 مليار دولار في 2020 كسقف أدنى للأرباح؛ تم الأخذ بعين الاعتبار رؤية الشركة لسعر معين لأسعار النفط ومستوى إنتاج معينًا ومعقولًا حسَب الأسواق العالمية، وعلى ذلك الأساس تم تحديد قدرة الشركة على دفع هذه الأرباح وتناميها مستقبلًا.

وأوضح أنه تم كذلك الأخذ في الاعتبار، الدفعات التي تدفعها الشركة نظير حصتها في شركة "سابك" والتي ستتم على مراحل.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أطلقت طرحها العام الأولى اليوم (الأحد)، بإعلانها نيتها إدراج جزء من أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول).

وقالت أضخم شركة نفط في العالم، في بيان: إن السعر الذي سيشتري به المكتتبون في الأسهم وعدد الأسهم المبيعة ونسبتها؛ ستتحدد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

وأضافت الشركة أنها تعتزم الإعلان عن توزيعات نقدية لحملة الأسهم العادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار للعام 2020.

وتابعت، أن المواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج، سيحق لهم الحصول على أسهم مجانية.

ونشرت «أرامكو» عبر حسابها الرسمي على "تويتر" كلمةً لرئيسها وكبير إدراييها التنفيذيين، أمين الناصر؛ متحدثًا عن نية الشركة الطرح العام الأولى في «تداول»، والذي يشكّل تحولًا تاريخيًّا في مسيرة الشركة.

كما أعلنت "أرامكو" عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.

وأوضحت أن الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات بلغت 244 مليار دولار للفترة ذاتها.

يأتي الإعلان بعد ساعات من إعلان هيئة السوق المالية السعودية موافقتها على طلب تَلَقّته من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) لتسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
12:21 PM

الرميان: لم نتخذ قرارًا بخصوص الإدراج في بورصة أجنبية حتى الآن

#الناصر: إعلان نشرة إصدار #أرامكو سيكون في يوم 9 نوفمبر الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: إنه سيتم إعلان نشرة إصدار "أرامكو" يوم 9 نوفمبر 2019؛ فيما أعلن رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان، أنه لم يتم اتخاذ القرار بخصوص الإدراج في بورصة أجنبية حتى الآن.

وأكد "الناصر" في المؤتمر الصحفي للشركة الذي عُقد اليوم، أن الشركة قادرة على توزيع 75 مليار دولار كأرباح على المساهمين؛ مبينًا أن مركز الشركة المالي قوي جدًّا؛ حيث أعلنت في 2018 صافي أرباح بقيمة 111 مليار دولار، وتدفقات مالية حرة بحدود 86 مليار دولار.

وبيّن أنه حين تم وضع 75 مليار دولار في 2020 كسقف أدنى للأرباح؛ تم الأخذ بعين الاعتبار رؤية الشركة لسعر معين لأسعار النفط ومستوى إنتاج معينًا ومعقولًا حسَب الأسواق العالمية، وعلى ذلك الأساس تم تحديد قدرة الشركة على دفع هذه الأرباح وتناميها مستقبلًا.

وأوضح أنه تم كذلك الأخذ في الاعتبار، الدفعات التي تدفعها الشركة نظير حصتها في شركة "سابك" والتي ستتم على مراحل.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أطلقت طرحها العام الأولى اليوم (الأحد)، بإعلانها نيتها إدراج جزء من أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول).

وقالت أضخم شركة نفط في العالم، في بيان: إن السعر الذي سيشتري به المكتتبون في الأسهم وعدد الأسهم المبيعة ونسبتها؛ ستتحدد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب.

وأضافت الشركة أنها تعتزم الإعلان عن توزيعات نقدية لحملة الأسهم العادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار للعام 2020.

وتابعت، أن المواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج، سيحق لهم الحصول على أسهم مجانية.

ونشرت «أرامكو» عبر حسابها الرسمي على "تويتر" كلمةً لرئيسها وكبير إدراييها التنفيذيين، أمين الناصر؛ متحدثًا عن نية الشركة الطرح العام الأولى في «تداول»، والذي يشكّل تحولًا تاريخيًّا في مسيرة الشركة.

كما أعلنت "أرامكو" عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.

وأوضحت أن الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات بلغت 244 مليار دولار للفترة ذاتها.

يأتي الإعلان بعد ساعات من إعلان هيئة السوق المالية السعودية موافقتها على طلب تَلَقّته من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) لتسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

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