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بشعار "بحضوركم نقدر".. القادسية يفتح الملعب لجماهيره بالمجان

من أجل مؤازرة الفريق أمام أبها في موقعة "أكون أو لا أكون"

قررت إدارة نادي القادسية فتح أبواب ملعب مباراة فريقها الأول لكرة القدم، أمام أبها، الأحد المقبل، بالمجان للجماهير، حيث يلعب أول لقاءاته في أرضه منذ السماح مجدداً بالحضور إلى المدرجات في أعقاب جائحة كورونا.
وجاء في بيان بثته إدارة الفريق الشرقي، الجمعة: "دشن مجلس الجمهور القدساوي حملة جماهيرية بعنوان (بحضوركم نقدر)، وذلك تحفيزاً للجمهور في لقاء أبها، وتأتي هذه الحملة على اعتبار المباراة هي الأولى على ملعب النادي، بعد قرار السماح للجماهير بالعودة للملاعب بعد قرار منع الحضور طيلة الموسم بسبب جائحة كورونا".
وتابع البيان: "بدورها قامت إدارة النادي بدعم المبادرة من خلال شراء تذاكر المباراة وتوزيعها على الجمهور القدساوي، يأتي ذلك تقديراً لدور محبي النادي المهم والمؤثر في تحقيق النتائج المرجوة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بشعار "بحضوركم نقدر".. القادسية يفتح الملعب لجماهيره بالمجان
سبق

قررت إدارة نادي القادسية فتح أبواب ملعب مباراة فريقها الأول لكرة القدم، أمام أبها، الأحد المقبل، بالمجان للجماهير، حيث يلعب أول لقاءاته في أرضه منذ السماح مجدداً بالحضور إلى المدرجات في أعقاب جائحة كورونا.
وجاء في بيان بثته إدارة الفريق الشرقي، الجمعة: "دشن مجلس الجمهور القدساوي حملة جماهيرية بعنوان (بحضوركم نقدر)، وذلك تحفيزاً للجمهور في لقاء أبها، وتأتي هذه الحملة على اعتبار المباراة هي الأولى على ملعب النادي، بعد قرار السماح للجماهير بالعودة للملاعب بعد قرار منع الحضور طيلة الموسم بسبب جائحة كورونا".
وتابع البيان: "بدورها قامت إدارة النادي بدعم المبادرة من خلال شراء تذاكر المباراة وتوزيعها على الجمهور القدساوي، يأتي ذلك تقديراً لدور محبي النادي المهم والمؤثر في تحقيق النتائج المرجوة".

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
07:45 PM

بشعار "بحضوركم نقدر".. القادسية يفتح الملعب لجماهيره بالمجان

من أجل مؤازرة الفريق أمام أبها في موقعة "أكون أو لا أكون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت إدارة نادي القادسية فتح أبواب ملعب مباراة فريقها الأول لكرة القدم، أمام أبها، الأحد المقبل، بالمجان للجماهير، حيث يلعب أول لقاءاته في أرضه منذ السماح مجدداً بالحضور إلى المدرجات في أعقاب جائحة كورونا.
وجاء في بيان بثته إدارة الفريق الشرقي، الجمعة: "دشن مجلس الجمهور القدساوي حملة جماهيرية بعنوان (بحضوركم نقدر)، وذلك تحفيزاً للجمهور في لقاء أبها، وتأتي هذه الحملة على اعتبار المباراة هي الأولى على ملعب النادي، بعد قرار السماح للجماهير بالعودة للملاعب بعد قرار منع الحضور طيلة الموسم بسبب جائحة كورونا".
وتابع البيان: "بدورها قامت إدارة النادي بدعم المبادرة من خلال شراء تذاكر المباراة وتوزيعها على الجمهور القدساوي، يأتي ذلك تقديراً لدور محبي النادي المهم والمؤثر في تحقيق النتائج المرجوة".

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