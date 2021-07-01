مصر تسجل 251 إصابة بكورونا و21 حالة وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت مصر 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 21 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، بأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس؛ هو 281282؛ من ضمنهم 211384 حالة تم شفاؤها، و16169 حالة وفاة.