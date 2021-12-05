"التجارة" تُشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد #حررته_فقيدني
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"التجارة" تُشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد #حررته_فقيدنيصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-05
05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
12:06 PM
"التجارة" تُشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد #حررته_فقيدني
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142 مليون ..
20 أكتوبر
13,175
201,250 سيارة ..
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