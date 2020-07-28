النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة.. إزالة 23 حظيرة عشوائية ومصادرة 27 رأسًا من الماشية بـ"الدائري الرابع"

"قدح": البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المعتدين

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة ‫ببلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة وحدات الذبح والجهات الأمنية حظائر عشوائية على امتداد طريق علي بن أبي طالب – رضي الله عنه– (الدائري الرابع) بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية، المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن الفرق الرقابية أزالت 23 حظيرة عشوائية مخالفة، وصادرت 17 رأسًا من الماشية، وجرى تسليمها لإدارة وحدات الذبح، وأُزيلت الحظائر كُليًا بمشاركة الجهات المعنية.



وأشار "قدح" إلى أنَّ الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الإصحاح البيئي وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري، مؤكدًا أنَّ البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المعتدين، داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعدٍ يُرصد في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة.. إزالة 23 حظيرة عشوائية ومصادرة 27 رأسًا من الماشية بـ"الدائري الرابع"
سبق

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة ‫ببلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة وحدات الذبح والجهات الأمنية حظائر عشوائية على امتداد طريق علي بن أبي طالب – رضي الله عنه– (الدائري الرابع) بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية، المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن الفرق الرقابية أزالت 23 حظيرة عشوائية مخالفة، وصادرت 17 رأسًا من الماشية، وجرى تسليمها لإدارة وحدات الذبح، وأُزيلت الحظائر كُليًا بمشاركة الجهات المعنية.



وأشار "قدح" إلى أنَّ الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الإصحاح البيئي وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري، مؤكدًا أنَّ البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المعتدين، داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعدٍ يُرصد في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
10:42 PM

مكة.. إزالة 23 حظيرة عشوائية ومصادرة 27 رأسًا من الماشية بـ"الدائري الرابع"

"قدح": البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المعتدين

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
869

أزالت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة ‫ببلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة وحدات الذبح والجهات الأمنية حظائر عشوائية على امتداد طريق علي بن أبي طالب – رضي الله عنه– (الدائري الرابع) بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية، المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن الفرق الرقابية أزالت 23 حظيرة عشوائية مخالفة، وصادرت 17 رأسًا من الماشية، وجرى تسليمها لإدارة وحدات الذبح، وأُزيلت الحظائر كُليًا بمشاركة الجهات المعنية.



وأشار "قدح" إلى أنَّ الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الإصحاح البيئي وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري، مؤكدًا أنَّ البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المعتدين، داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعدٍ يُرصد في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,497
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,702
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,255

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة