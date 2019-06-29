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"كوبا أمريكا": الأرجنتين تضرب موعدًا مع البرازيل.. نهائي مبكر

تشيلي تتأهّل على حساب كولومبيا

ضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع نظيره البرازيل (صاحب الضيافة) في دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، بعد أن أقصى نظيره فنزويلا 2-0 في دور ربع النهائي.

وسجل المهاجم لاوتارو مارتينيز للمباراة الثانية على التوالي ووضع الأرجنتين في المقدمة في الدقيقة العاشرة، بضربة كعب محولاً تسديدة سيرجيو أغويرو إلى الشباك.

وضاعف البديل جيوفاني لو سيلسو التقدم في الوقت المناسب من متابعة لتسديدة أغويرو التي ارتدّت من الحارس ويلكمار فارينيز في الدقيقة 74.

كما تأهل منتخب تشيلي لذات الدور، بعد أن أسقط كولومبيا بركلات الترجيح 5-4.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"كوبا أمريكا": الأرجنتين تضرب موعدًا مع البرازيل.. نهائي مبكر
سبق

ضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع نظيره البرازيل (صاحب الضيافة) في دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، بعد أن أقصى نظيره فنزويلا 2-0 في دور ربع النهائي.

وسجل المهاجم لاوتارو مارتينيز للمباراة الثانية على التوالي ووضع الأرجنتين في المقدمة في الدقيقة العاشرة، بضربة كعب محولاً تسديدة سيرجيو أغويرو إلى الشباك.

وضاعف البديل جيوفاني لو سيلسو التقدم في الوقت المناسب من متابعة لتسديدة أغويرو التي ارتدّت من الحارس ويلكمار فارينيز في الدقيقة 74.

كما تأهل منتخب تشيلي لذات الدور، بعد أن أسقط كولومبيا بركلات الترجيح 5-4.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
12:11 PM

"كوبا أمريكا": الأرجنتين تضرب موعدًا مع البرازيل.. نهائي مبكر

تشيلي تتأهّل على حساب كولومبيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع نظيره البرازيل (صاحب الضيافة) في دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، بعد أن أقصى نظيره فنزويلا 2-0 في دور ربع النهائي.

وسجل المهاجم لاوتارو مارتينيز للمباراة الثانية على التوالي ووضع الأرجنتين في المقدمة في الدقيقة العاشرة، بضربة كعب محولاً تسديدة سيرجيو أغويرو إلى الشباك.

وضاعف البديل جيوفاني لو سيلسو التقدم في الوقت المناسب من متابعة لتسديدة أغويرو التي ارتدّت من الحارس ويلكمار فارينيز في الدقيقة 74.

كما تأهل منتخب تشيلي لذات الدور، بعد أن أسقط كولومبيا بركلات الترجيح 5-4.

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