النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1075 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1113 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة" تعلن حجز مواعيد جرعة اللقاح الأولى للطلاب مسبقاً

قالت: يمكن الآن الدخول على "صحتي" أو "توكلنا" لمعرفة التفاصيل

قالت وزارة الصحة، اليوم، إنه حرصا منا على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات من الفئة العمرية (١٢ - ١٨) عاماً فقد تم حجز مواعيد الجرعة الأولى لهم مسبقاً.

وأوضحت "يمكنكم الآن الدخول على تطبيق صحتي أو توكلنا لمعرفة تفاصيل الموعد".

وأمس حثت وزارة الصحة جميع الطلاب والطالبات على المسارعة بأخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا ليتسنى لهم أخذ الثانية قبل بداية العام الدراسي المقبل، وذلك تواصلاً لجهودها لمنع العدوى وحماية المجتمع من مضاعفات الفيروس، لا سيما مع توافر المواعيد في مراكز اللقاحات كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" تعلن حجز مواعيد جرعة اللقاح الأولى للطلاب مسبقاً
سبق

قالت وزارة الصحة، اليوم، إنه حرصا منا على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات من الفئة العمرية (١٢ - ١٨) عاماً فقد تم حجز مواعيد الجرعة الأولى لهم مسبقاً.

وأوضحت "يمكنكم الآن الدخول على تطبيق صحتي أو توكلنا لمعرفة تفاصيل الموعد".

وأمس حثت وزارة الصحة جميع الطلاب والطالبات على المسارعة بأخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا ليتسنى لهم أخذ الثانية قبل بداية العام الدراسي المقبل، وذلك تواصلاً لجهودها لمنع العدوى وحماية المجتمع من مضاعفات الفيروس، لا سيما مع توافر المواعيد في مراكز اللقاحات كافة.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
01:34 PM

"الصحة" تعلن حجز مواعيد جرعة اللقاح الأولى للطلاب مسبقاً

قالت: يمكن الآن الدخول على "صحتي" أو "توكلنا" لمعرفة التفاصيل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
4,817

قالت وزارة الصحة، اليوم، إنه حرصا منا على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات من الفئة العمرية (١٢ - ١٨) عاماً فقد تم حجز مواعيد الجرعة الأولى لهم مسبقاً.

وأوضحت "يمكنكم الآن الدخول على تطبيق صحتي أو توكلنا لمعرفة تفاصيل الموعد".

وأمس حثت وزارة الصحة جميع الطلاب والطالبات على المسارعة بأخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا ليتسنى لهم أخذ الثانية قبل بداية العام الدراسي المقبل، وذلك تواصلاً لجهودها لمنع العدوى وحماية المجتمع من مضاعفات الفيروس، لا سيما مع توافر المواعيد في مراكز اللقاحات كافة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,380
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,244
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,554
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,135

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة