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في رد على سؤال عن إمكانية فرض حظر التجول.. وزير الصحة: تعاون المجتمع يساعدنا على تقليل الاحترازات

أكد أن أرقام الإصابات تُعلَن بكل شفافية

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، أن تعاون المواطن والمقيم ضروري لنجاح الإجراءات الوقائية.

وفي إجابة على سؤال عن إمكانية فرض حظر التجول ضمن الإجراءات الاحترازية مستقبلًا؛ رد الوزير قائلًا: "‏تعاون المواطن والمقيم يساعدنا على تقليل الاحترازات، نريد تعاونًا أكثر مستقبلًا؛ لأن التعاون يجعلنا لا نتجه لإجراءات احترازية أقوى".

وعن الأرقام المعلنة عن الإصابات، أكد وزير الصحة أنها تعلن بكل شفافية.

وزير الصحة توفيق الربيعة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في رد على سؤال عن إمكانية فرض حظر التجول.. وزير الصحة: تعاون المجتمع يساعدنا على تقليل الاحترازات
سبق

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، أن تعاون المواطن والمقيم ضروري لنجاح الإجراءات الوقائية.

وفي إجابة على سؤال عن إمكانية فرض حظر التجول ضمن الإجراءات الاحترازية مستقبلًا؛ رد الوزير قائلًا: "‏تعاون المواطن والمقيم يساعدنا على تقليل الاحترازات، نريد تعاونًا أكثر مستقبلًا؛ لأن التعاون يجعلنا لا نتجه لإجراءات احترازية أقوى".

وعن الأرقام المعلنة عن الإصابات، أكد وزير الصحة أنها تعلن بكل شفافية.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
05:13 PM

في رد على سؤال عن إمكانية فرض حظر التجول.. وزير الصحة: تعاون المجتمع يساعدنا على تقليل الاحترازات

أكد أن أرقام الإصابات تُعلَن بكل شفافية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
12,874

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة، أن تعاون المواطن والمقيم ضروري لنجاح الإجراءات الوقائية.

وفي إجابة على سؤال عن إمكانية فرض حظر التجول ضمن الإجراءات الاحترازية مستقبلًا؛ رد الوزير قائلًا: "‏تعاون المواطن والمقيم يساعدنا على تقليل الاحترازات، نريد تعاونًا أكثر مستقبلًا؛ لأن التعاون يجعلنا لا نتجه لإجراءات احترازية أقوى".

وعن الأرقام المعلنة عن الإصابات، أكد وزير الصحة أنها تعلن بكل شفافية.

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