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أبل تعترف بعيب فني في أحد أشهر أجهزتها الذكية وتقدم عرضاً لأصحابه

اعترفت شركة "أبل" الأمريكية بوجود عيب فني خطير في أحد أشهر أجهزتها الذكية، وقدمت عرضا ثمينا لأصحابه.

وأقرت شركة "أبل"، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، بوجود عيب فني في أجهزة "ماك بوك" قديمة الطراز.

وأشارت "أبل" إلى أن العيب الفني الظاهر في تلك الحواسيب الشخصية الشهيرة، متمثل في منع الشحن لعدد من حواسيب "ماك بوك" أو "ماك بوك برو".

وأوضحت الشركة الأمريكية أن تلك العيوب ظهرت بصورة واضحة في حواسيب "ماك بوك" طرازي 2016 و2017.

وقالت "أبل" إنها ستطرح تحديثاً لنظام تشغيل "ماك أو إس 11.2" ليصلح هذا العيب الفني الخطير.

كما عرضت "أبل" على أصحاب حواسيب "ماك بوك" أو "ماك بوك برو"، التي تعاني من تلك العيوب رغم تحميلهم التحديث، استبدال بطاريات تلك الحواسيب.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن عدد الحواسيب التي تتعرض لتلك العيوب لا تتعدى 1% من الأجهزة التي تم طرحها في الأسواق، ولكن تقارير أخرى تشير إلى أن الأرقام أكبر من ذلك بكثير.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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أبل تعترف بعيب فني في أحد أشهر أجهزتها الذكية وتقدم عرضاً لأصحابه
سبق

اعترفت شركة "أبل" الأمريكية بوجود عيب فني خطير في أحد أشهر أجهزتها الذكية، وقدمت عرضا ثمينا لأصحابه.

وأقرت شركة "أبل"، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، بوجود عيب فني في أجهزة "ماك بوك" قديمة الطراز.

وأشارت "أبل" إلى أن العيب الفني الظاهر في تلك الحواسيب الشخصية الشهيرة، متمثل في منع الشحن لعدد من حواسيب "ماك بوك" أو "ماك بوك برو".

وأوضحت الشركة الأمريكية أن تلك العيوب ظهرت بصورة واضحة في حواسيب "ماك بوك" طرازي 2016 و2017.

وقالت "أبل" إنها ستطرح تحديثاً لنظام تشغيل "ماك أو إس 11.2" ليصلح هذا العيب الفني الخطير.

كما عرضت "أبل" على أصحاب حواسيب "ماك بوك" أو "ماك بوك برو"، التي تعاني من تلك العيوب رغم تحميلهم التحديث، استبدال بطاريات تلك الحواسيب.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن عدد الحواسيب التي تتعرض لتلك العيوب لا تتعدى 1% من الأجهزة التي تم طرحها في الأسواق، ولكن تقارير أخرى تشير إلى أن الأرقام أكبر من ذلك بكثير.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
06:35 PM

أبل تعترف بعيب فني في أحد أشهر أجهزتها الذكية وتقدم عرضاً لأصحابه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعترفت شركة "أبل" الأمريكية بوجود عيب فني خطير في أحد أشهر أجهزتها الذكية، وقدمت عرضا ثمينا لأصحابه.

وأقرت شركة "أبل"، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، بوجود عيب فني في أجهزة "ماك بوك" قديمة الطراز.

وأشارت "أبل" إلى أن العيب الفني الظاهر في تلك الحواسيب الشخصية الشهيرة، متمثل في منع الشحن لعدد من حواسيب "ماك بوك" أو "ماك بوك برو".

وأوضحت الشركة الأمريكية أن تلك العيوب ظهرت بصورة واضحة في حواسيب "ماك بوك" طرازي 2016 و2017.

وقالت "أبل" إنها ستطرح تحديثاً لنظام تشغيل "ماك أو إس 11.2" ليصلح هذا العيب الفني الخطير.

كما عرضت "أبل" على أصحاب حواسيب "ماك بوك" أو "ماك بوك برو"، التي تعاني من تلك العيوب رغم تحميلهم التحديث، استبدال بطاريات تلك الحواسيب.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن عدد الحواسيب التي تتعرض لتلك العيوب لا تتعدى 1% من الأجهزة التي تم طرحها في الأسواق، ولكن تقارير أخرى تشير إلى أن الأرقام أكبر من ذلك بكثير.

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