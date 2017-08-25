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شركة "آبار حائل" للمياه تكرّم "الجميلي" لاعب نادي جبه بحائل

تقديرًا لإنجازه الرياضي في البطولة الخليجية للألعاب المائية

كرمت شركة "آبار حائل" للمياه، بطل الخليج ولاعب نادي جبه بمنطقة حائل، مشاري بن عبد الله الجميلي، بمبلغ مالي.

جاء ذلك بعد تحقيقه الميدالية الذهبية والمركز الأول في سباق "١٠٠ متر فراشة" للفئة السنية "11 - 12" سنة، وتحقيق الميدالية الذهبية الثانية في سباق "٤ x ١٠٠ متر تتابع حرة"، والميدالية البرونزية "٥٠م فراشة" في ‎البطولة الخليجية الثامنة والعشرين للألعاب المائية التي أُقيمت مؤخرًا بدولة قطر.

وقد استقبل الرئيس التنفيذي لشركة "آبار حائل" للمياه، عواد بن جزاع الرضيمان، السباح البطل، ووالده، ورئيس نادي جبه الرياضي، وسلمه الشيك وجائزة التكريم؛ تقديرًا لما حققه من إنجاز رياضي جديد للوطن.

وكانت "سبق" قد نشرت خبر الإنجاز يوم الجمعة الماضية:

https://mobile.sabq.org/fzT8DN

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شركة "آبار حائل" للمياه تكرّم "الجميلي" لاعب نادي جبه بحائل
سبق

كرمت شركة "آبار حائل" للمياه، بطل الخليج ولاعب نادي جبه بمنطقة حائل، مشاري بن عبد الله الجميلي، بمبلغ مالي.

جاء ذلك بعد تحقيقه الميدالية الذهبية والمركز الأول في سباق "١٠٠ متر فراشة" للفئة السنية "11 - 12" سنة، وتحقيق الميدالية الذهبية الثانية في سباق "٤ x ١٠٠ متر تتابع حرة"، والميدالية البرونزية "٥٠م فراشة" في ‎البطولة الخليجية الثامنة والعشرين للألعاب المائية التي أُقيمت مؤخرًا بدولة قطر.

وقد استقبل الرئيس التنفيذي لشركة "آبار حائل" للمياه، عواد بن جزاع الرضيمان، السباح البطل، ووالده، ورئيس نادي جبه الرياضي، وسلمه الشيك وجائزة التكريم؛ تقديرًا لما حققه من إنجاز رياضي جديد للوطن.

وكانت "سبق" قد نشرت خبر الإنجاز يوم الجمعة الماضية:

https://mobile.sabq.org/fzT8DN

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
05:22 PM

شركة "آبار حائل" للمياه تكرّم "الجميلي" لاعب نادي جبه بحائل

تقديرًا لإنجازه الرياضي في البطولة الخليجية للألعاب المائية

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منصور الشلاقي - حائل
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كرمت شركة "آبار حائل" للمياه، بطل الخليج ولاعب نادي جبه بمنطقة حائل، مشاري بن عبد الله الجميلي، بمبلغ مالي.

جاء ذلك بعد تحقيقه الميدالية الذهبية والمركز الأول في سباق "١٠٠ متر فراشة" للفئة السنية "11 - 12" سنة، وتحقيق الميدالية الذهبية الثانية في سباق "٤ x ١٠٠ متر تتابع حرة"، والميدالية البرونزية "٥٠م فراشة" في ‎البطولة الخليجية الثامنة والعشرين للألعاب المائية التي أُقيمت مؤخرًا بدولة قطر.

وقد استقبل الرئيس التنفيذي لشركة "آبار حائل" للمياه، عواد بن جزاع الرضيمان، السباح البطل، ووالده، ورئيس نادي جبه الرياضي، وسلمه الشيك وجائزة التكريم؛ تقديرًا لما حققه من إنجاز رياضي جديد للوطن.

وكانت "سبق" قد نشرت خبر الإنجاز يوم الجمعة الماضية:

https://mobile.sabq.org/fzT8DN

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