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مكة.. 150 كجم من نبات "التنبول" في قبضة البلدية بجبل الشراشف

بالتعاون مع الجهات الأمنية.. كما تم ضبط أسماك مجففة مجهولة المصدر

ضبطت الفِرق الميدانية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، كميات كبيرة من مضغة نبات "التنبول"، كانت محمَّلة في سيارة نقل.

كما تم ضبط كمية من الأسماك المجففة مجهولة المصدر، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الظواهر السلبية، وعلى جميع المنشآت التجارية، وامتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة" بهدف القضاء على الظواهر السلبية، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس مصطفى بن علي عيد أنه تم مصادرة وإتلاف 150 كجم من مضغة نبات التنبول، تم ضبطها في سيارة نقل في السوق العشوائي بجبل الشراشف، إضافة إلى 80 كجم سمكًا مجففًا مجهول المصدر، وتم اتخاذ اللازم، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

ودعا المهندس مصطفى المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ في حالة وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية؛ إذ يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفات المرصودة. مبينًا أن المواطن والمقيم عينا الأمانة في رصد المخالفات.

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مكة.. 150 كجم من نبات "التنبول" في قبضة البلدية بجبل الشراشف
سبق

ضبطت الفِرق الميدانية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، كميات كبيرة من مضغة نبات "التنبول"، كانت محمَّلة في سيارة نقل.

كما تم ضبط كمية من الأسماك المجففة مجهولة المصدر، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الظواهر السلبية، وعلى جميع المنشآت التجارية، وامتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة" بهدف القضاء على الظواهر السلبية، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس مصطفى بن علي عيد أنه تم مصادرة وإتلاف 150 كجم من مضغة نبات التنبول، تم ضبطها في سيارة نقل في السوق العشوائي بجبل الشراشف، إضافة إلى 80 كجم سمكًا مجففًا مجهول المصدر، وتم اتخاذ اللازم، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

ودعا المهندس مصطفى المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ في حالة وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية؛ إذ يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفات المرصودة. مبينًا أن المواطن والمقيم عينا الأمانة في رصد المخالفات.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
11:19 PM

مكة.. 150 كجم من نبات "التنبول" في قبضة البلدية بجبل الشراشف

بالتعاون مع الجهات الأمنية.. كما تم ضبط أسماك مجففة مجهولة المصدر

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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ضبطت الفِرق الميدانية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، كميات كبيرة من مضغة نبات "التنبول"، كانت محمَّلة في سيارة نقل.

كما تم ضبط كمية من الأسماك المجففة مجهولة المصدر، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الظواهر السلبية، وعلى جميع المنشآت التجارية، وامتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة" بهدف القضاء على الظواهر السلبية، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس مصطفى بن علي عيد أنه تم مصادرة وإتلاف 150 كجم من مضغة نبات التنبول، تم ضبطها في سيارة نقل في السوق العشوائي بجبل الشراشف، إضافة إلى 80 كجم سمكًا مجففًا مجهول المصدر، وتم اتخاذ اللازم، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

ودعا المهندس مصطفى المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ في حالة وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية؛ إذ يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفات المرصودة. مبينًا أن المواطن والمقيم عينا الأمانة في رصد المخالفات.

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