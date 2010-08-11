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بالصور.. حفل معايدة لقادة ومنسوبي وحدات القوات المسلحة المشاركة بالحج

"القحطاني": تقديم كل التسهيلات الممكنة لخدمة ضيوف الرحمن

أقامت قيادة وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج، صباح اليوم؛ حفل معايدة لوحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج بمقرّ قيادة الوحدات المشاركة بمنطقة العوالي في مكة المكرمة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ وذلك بحضور قائد منطقة الطائف قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في الحج اللواء الركن محمد بن مشبب القحطاني، وكبار ضباط الوحدات المشاركة، تبادلوا خلالها التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وثمن اللواء القحطاني الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، مبدياً الفخر والاعتزاز في مشاركة القوات المسلحة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد أن التوجيهات السامية نصت على تقديم كل التسهيلات الممكنة لخدمة ضيوف الرحمن؛ ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن مشاركة وزارة الدفاع في موسم الحج ١٤٤٠هـ جاءت مكملة لدور باقي قطاعات الدولة؛ ليكون موسماً ناجحًا بكل المقاييس.

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بالصور.. حفل معايدة لقادة ومنسوبي وحدات القوات المسلحة المشاركة بالحج
سبق

أقامت قيادة وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج، صباح اليوم؛ حفل معايدة لوحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج بمقرّ قيادة الوحدات المشاركة بمنطقة العوالي في مكة المكرمة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ وذلك بحضور قائد منطقة الطائف قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في الحج اللواء الركن محمد بن مشبب القحطاني، وكبار ضباط الوحدات المشاركة، تبادلوا خلالها التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وثمن اللواء القحطاني الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، مبدياً الفخر والاعتزاز في مشاركة القوات المسلحة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد أن التوجيهات السامية نصت على تقديم كل التسهيلات الممكنة لخدمة ضيوف الرحمن؛ ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن مشاركة وزارة الدفاع في موسم الحج ١٤٤٠هـ جاءت مكملة لدور باقي قطاعات الدولة؛ ليكون موسماً ناجحًا بكل المقاييس.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
04:57 PM

بالصور.. حفل معايدة لقادة ومنسوبي وحدات القوات المسلحة المشاركة بالحج

"القحطاني": تقديم كل التسهيلات الممكنة لخدمة ضيوف الرحمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أقامت قيادة وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج، صباح اليوم؛ حفل معايدة لوحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج بمقرّ قيادة الوحدات المشاركة بمنطقة العوالي في مكة المكرمة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ وذلك بحضور قائد منطقة الطائف قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في الحج اللواء الركن محمد بن مشبب القحطاني، وكبار ضباط الوحدات المشاركة، تبادلوا خلالها التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وثمن اللواء القحطاني الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، مبدياً الفخر والاعتزاز في مشاركة القوات المسلحة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد أن التوجيهات السامية نصت على تقديم كل التسهيلات الممكنة لخدمة ضيوف الرحمن؛ ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن مشاركة وزارة الدفاع في موسم الحج ١٤٤٠هـ جاءت مكملة لدور باقي قطاعات الدولة؛ ليكون موسماً ناجحًا بكل المقاييس.

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