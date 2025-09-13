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حادث متكرّر.. مقتل شخص بإطلاق نار في إنديانا الأمريكية

بعد إطلاق رصاص بمركز تسوّق في ميشوكا في واقعة معتادة أخيراً

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه، أمس السبت، بإطلاق الرصاص في مركز تسوّق في ميشوكا بولاية إنديانا في الولايات المتحدة.

وقالت شركة ABC التلفزيونية، اليوم الأحد، نقلاً عن السلطات المحلية، إنه تم إجلاء جميع الموجودين في المركز التجاري.

ووفقاً لـ "روسيا اليوم" لم يتم تقديم معلومات عن هوية القتيل، وكذلك حول المشتبه في ارتكاب الجريمة، ولا دوافعها.

يُذكر أن مراكز التسوّق الأمريكية باتت تشهد أخيراً عديداً من حوادث إطلاق النار، حيث أصيب الأسبوع الماضي خمسة أشخاص، في حادث إطلاق نار بأحد الأسواق بمنطقة سان أنتونيو بولاية تكساس.

وقال مسؤول في سان أنتونيو، إن مشتبهاً فيهم أطلقوا النار بكثافة على سوق للسلع الرخيصة والمستعملة بالمنطقة، ما أدى إلى وقوع إصابات عديدة، بينهم أحد المشتبه فيهم، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" وقتها.

والجمعة لقيت ميليسا هيفتي، وهي أم لخمسة أطفال، حتفها بعد أن أصابتها عيارات نارية في أثناء عملها في محل للمأكولات البحرية في مدينة بالتيمور الأمريكية.

أمريكا

الرئيسية/ أخبار العالم

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حادث متكرّر.. مقتل شخص بإطلاق نار في إنديانا الأمريكية
سبق

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه، أمس السبت، بإطلاق الرصاص في مركز تسوّق في ميشوكا بولاية إنديانا في الولايات المتحدة.

وقالت شركة ABC التلفزيونية، اليوم الأحد، نقلاً عن السلطات المحلية، إنه تم إجلاء جميع الموجودين في المركز التجاري.

ووفقاً لـ "روسيا اليوم" لم يتم تقديم معلومات عن هوية القتيل، وكذلك حول المشتبه في ارتكاب الجريمة، ولا دوافعها.

يُذكر أن مراكز التسوّق الأمريكية باتت تشهد أخيراً عديداً من حوادث إطلاق النار، حيث أصيب الأسبوع الماضي خمسة أشخاص، في حادث إطلاق نار بأحد الأسواق بمنطقة سان أنتونيو بولاية تكساس.

وقال مسؤول في سان أنتونيو، إن مشتبهاً فيهم أطلقوا النار بكثافة على سوق للسلع الرخيصة والمستعملة بالمنطقة، ما أدى إلى وقوع إصابات عديدة، بينهم أحد المشتبه فيهم، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" وقتها.

والجمعة لقيت ميليسا هيفتي، وهي أم لخمسة أطفال، حتفها بعد أن أصابتها عيارات نارية في أثناء عملها في محل للمأكولات البحرية في مدينة بالتيمور الأمريكية.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
10:41 AM

حادث متكرّر.. مقتل شخص بإطلاق نار في إنديانا الأمريكية

بعد إطلاق رصاص بمركز تسوّق في ميشوكا في واقعة معتادة أخيراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لقي شخص واحد على الأقل مصرعه، أمس السبت، بإطلاق الرصاص في مركز تسوّق في ميشوكا بولاية إنديانا في الولايات المتحدة.

وقالت شركة ABC التلفزيونية، اليوم الأحد، نقلاً عن السلطات المحلية، إنه تم إجلاء جميع الموجودين في المركز التجاري.

ووفقاً لـ "روسيا اليوم" لم يتم تقديم معلومات عن هوية القتيل، وكذلك حول المشتبه في ارتكاب الجريمة، ولا دوافعها.

يُذكر أن مراكز التسوّق الأمريكية باتت تشهد أخيراً عديداً من حوادث إطلاق النار، حيث أصيب الأسبوع الماضي خمسة أشخاص، في حادث إطلاق نار بأحد الأسواق بمنطقة سان أنتونيو بولاية تكساس.

وقال مسؤول في سان أنتونيو، إن مشتبهاً فيهم أطلقوا النار بكثافة على سوق للسلع الرخيصة والمستعملة بالمنطقة، ما أدى إلى وقوع إصابات عديدة، بينهم أحد المشتبه فيهم، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" وقتها.

والجمعة لقيت ميليسا هيفتي، وهي أم لخمسة أطفال، حتفها بعد أن أصابتها عيارات نارية في أثناء عملها في محل للمأكولات البحرية في مدينة بالتيمور الأمريكية.

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