تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19).
ويأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد- 19 التي تنفذها وزارة الصحة.
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بالفيديو.. نائب أمير الرياض يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19).
ويأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد- 19 التي تنفذها وزارة الصحة.
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بالفيديو.. نائب أمير الرياض يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوروناعبدالله البرقاوي سبق 2021-01-08
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19).
08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
06:34 PM
اخر تعديل
08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
07:11 PM
بالفيديو.. نائب أمير الرياض يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19).
ويأتي ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد- 19 التي تنفذها وزارة الصحة.
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