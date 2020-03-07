دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها، وذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية بالمنطقة.
"مدني حائل" يحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة
دعا المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها، وذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية بالمنطقة.
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"مدني حائل" يحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-07
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
05:47 PM
"مدني حائل" يحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة
دعا المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها، وذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية بالمنطقة.
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