سلطنة عُمان تسجّل 404 إصابات جديدة بكورونا

ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجّلة إلى 5029

سجّلت سلطنة عُمان، اليوم، 404 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة إلى 5029.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية أن 67 حالة من الحالات المسجّلة لعُمانيين، و337 لغير العُمانيين، مشيرة إلى أن عدد حالات الوفيات بلغ 20 حالة، بينما تماثلت 1436 حالة للشفاء.