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مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا من داخل المملكة بداية من 17 صفر 1442هـ

شاهد.."الشؤون الإسلامية" وفروعها تكمل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني

المباني توشحت باللون الأخضر وتزينت المرافق بصور القيادة ومبادرات وفعاليات

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ "90" لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله –

يأتي هذا برعاية ومتابعة الوزير آل الشيخ ومن خلال إطلاق مجموعة كبيرة من البرامج والفعاليات وتزيين برج الوزارة وأروقتها وأقسامها وفروعها الثلاثة عشر بالإضاءة واللوحات التي تحمل عبارات التهنئة للقيادة الرشيدة، وأيضاً الكلمات الخالدة لقادة المملكة بدءًا من المؤسس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وحرصت الوزارة على أن تكون الفعاليات والبرامج والمبادرات تهدف في مجملها لتأصيل مبدأ الانتماء والمواطنة واللحمة الوطنية لدى شرائح المجتمع، والتأكيد على واجب الفرد والجماعة تجاه الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، إلى جانب التذكير بنعمة توحيد المملكة وجهود ولاة أمرها من خلال البرامج الدعوية المتنوعة المتزامنة مع هذه الذكرى بمساجد وجوامع المملكة، وعقد زيارات للمرابطين بالحدود والجنود المصابين منهم بالمستشفيات وتقديم الهدايا لأسر وذوي الشهداء، وإقامة حملات للتبرع بالدم تزامنًا مع الذكرى.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على أهمية تميز مشاركة الوزارة في اليوم الوطني للمملكة الذي يحمل في طياته تاريخاً حافلاً ومجيداً لقادة هذه البلاد المباركة، الذين حملوا على عواتقهم خدمة الإسلام ورعاية شؤون الحرمين الشريفين ونصرة قضايا المسلمين بالعالم، والحرص على كل ما يحقق العيش الكريم لأبناء هذه البلاد المباركة.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد وحدت الخطب في جميع مناطق المملكة الجمعة الماضية للتذكير بنعمة توحيد المملكة في سابقة بتاريخها في إطار رسالتها السامية لغرس قيم الانتماء والوطنية لدى مختلف شرائح المجتمع بمشاركة الدعاة وخطباء المساجد والجوامع بالمملكة، كما أطلقت مبادرات وبرامج دعوية متنوعة تزامنًا مع هذه الذكرى الغالية على الجميع.

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.."الشؤون الإسلامية" وفروعها تكمل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني
سبق

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ "90" لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله –

يأتي هذا برعاية ومتابعة الوزير آل الشيخ ومن خلال إطلاق مجموعة كبيرة من البرامج والفعاليات وتزيين برج الوزارة وأروقتها وأقسامها وفروعها الثلاثة عشر بالإضاءة واللوحات التي تحمل عبارات التهنئة للقيادة الرشيدة، وأيضاً الكلمات الخالدة لقادة المملكة بدءًا من المؤسس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وحرصت الوزارة على أن تكون الفعاليات والبرامج والمبادرات تهدف في مجملها لتأصيل مبدأ الانتماء والمواطنة واللحمة الوطنية لدى شرائح المجتمع، والتأكيد على واجب الفرد والجماعة تجاه الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، إلى جانب التذكير بنعمة توحيد المملكة وجهود ولاة أمرها من خلال البرامج الدعوية المتنوعة المتزامنة مع هذه الذكرى بمساجد وجوامع المملكة، وعقد زيارات للمرابطين بالحدود والجنود المصابين منهم بالمستشفيات وتقديم الهدايا لأسر وذوي الشهداء، وإقامة حملات للتبرع بالدم تزامنًا مع الذكرى.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على أهمية تميز مشاركة الوزارة في اليوم الوطني للمملكة الذي يحمل في طياته تاريخاً حافلاً ومجيداً لقادة هذه البلاد المباركة، الذين حملوا على عواتقهم خدمة الإسلام ورعاية شؤون الحرمين الشريفين ونصرة قضايا المسلمين بالعالم، والحرص على كل ما يحقق العيش الكريم لأبناء هذه البلاد المباركة.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد وحدت الخطب في جميع مناطق المملكة الجمعة الماضية للتذكير بنعمة توحيد المملكة في سابقة بتاريخها في إطار رسالتها السامية لغرس قيم الانتماء والوطنية لدى مختلف شرائح المجتمع بمشاركة الدعاة وخطباء المساجد والجوامع بالمملكة، كما أطلقت مبادرات وبرامج دعوية متنوعة تزامنًا مع هذه الذكرى الغالية على الجميع.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
06:32 PM

شاهد.."الشؤون الإسلامية" وفروعها تكمل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني

المباني توشحت باللون الأخضر وتزينت المرافق بصور القيادة ومبادرات وفعاليات

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
963

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ "90" لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله –

يأتي هذا برعاية ومتابعة الوزير آل الشيخ ومن خلال إطلاق مجموعة كبيرة من البرامج والفعاليات وتزيين برج الوزارة وأروقتها وأقسامها وفروعها الثلاثة عشر بالإضاءة واللوحات التي تحمل عبارات التهنئة للقيادة الرشيدة، وأيضاً الكلمات الخالدة لقادة المملكة بدءًا من المؤسس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وحرصت الوزارة على أن تكون الفعاليات والبرامج والمبادرات تهدف في مجملها لتأصيل مبدأ الانتماء والمواطنة واللحمة الوطنية لدى شرائح المجتمع، والتأكيد على واجب الفرد والجماعة تجاه الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته، إلى جانب التذكير بنعمة توحيد المملكة وجهود ولاة أمرها من خلال البرامج الدعوية المتنوعة المتزامنة مع هذه الذكرى بمساجد وجوامع المملكة، وعقد زيارات للمرابطين بالحدود والجنود المصابين منهم بالمستشفيات وتقديم الهدايا لأسر وذوي الشهداء، وإقامة حملات للتبرع بالدم تزامنًا مع الذكرى.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على أهمية تميز مشاركة الوزارة في اليوم الوطني للمملكة الذي يحمل في طياته تاريخاً حافلاً ومجيداً لقادة هذه البلاد المباركة، الذين حملوا على عواتقهم خدمة الإسلام ورعاية شؤون الحرمين الشريفين ونصرة قضايا المسلمين بالعالم، والحرص على كل ما يحقق العيش الكريم لأبناء هذه البلاد المباركة.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد وحدت الخطب في جميع مناطق المملكة الجمعة الماضية للتذكير بنعمة توحيد المملكة في سابقة بتاريخها في إطار رسالتها السامية لغرس قيم الانتماء والوطنية لدى مختلف شرائح المجتمع بمشاركة الدعاة وخطباء المساجد والجوامع بالمملكة، كما أطلقت مبادرات وبرامج دعوية متنوعة تزامنًا مع هذه الذكرى الغالية على الجميع.

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