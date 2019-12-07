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يسعى للبحث عن اللقب الرابع .. الأخضر يختتم تحضيراته لنهائي خليجي 24

يواجه البحرين على أرض ملعب الدحيل

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم السبت استعداداته لمواجهة نظيره البحرين غدًا الأحد في نهائي كأس الخليج العربي 24.

أجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب بأسباير تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".

بدأت الحصة بتمارين الإحماء، بعدها تمرين التمرير في مربعات، قبل أن يجري تقسيمة على نصف الملعب.

ويتطلع الأخضر لاستعادة أمجاده الخليجية والعودة مجددًا للبطولات التي ابتعد عنها كثيرًا، حيث إن آخر لقب توج به كان خليجي 16 (اللقب الثالث) الذي أُقيم في الكويت عام 2003.

يُشار إلى أن ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية "الدوحة" سيحتضن النهائي المرتقب.

خليجي 24 المنتخب السعودي نهائي خليجي 24 المنتخب البحريني كأس الخليج العربي 24 الأخضر السعودي

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يسعى للبحث عن اللقب الرابع .. الأخضر يختتم تحضيراته لنهائي خليجي 24
سبق

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم السبت استعداداته لمواجهة نظيره البحرين غدًا الأحد في نهائي كأس الخليج العربي 24.

أجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب بأسباير تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".

بدأت الحصة بتمارين الإحماء، بعدها تمرين التمرير في مربعات، قبل أن يجري تقسيمة على نصف الملعب.

ويتطلع الأخضر لاستعادة أمجاده الخليجية والعودة مجددًا للبطولات التي ابتعد عنها كثيرًا، حيث إن آخر لقب توج به كان خليجي 16 (اللقب الثالث) الذي أُقيم في الكويت عام 2003.

يُشار إلى أن ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية "الدوحة" سيحتضن النهائي المرتقب.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
10:01 PM

يسعى للبحث عن اللقب الرابع .. الأخضر يختتم تحضيراته لنهائي خليجي 24

يواجه البحرين على أرض ملعب الدحيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم السبت استعداداته لمواجهة نظيره البحرين غدًا الأحد في نهائي كأس الخليج العربي 24.

أجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب بأسباير تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".

بدأت الحصة بتمارين الإحماء، بعدها تمرين التمرير في مربعات، قبل أن يجري تقسيمة على نصف الملعب.

ويتطلع الأخضر لاستعادة أمجاده الخليجية والعودة مجددًا للبطولات التي ابتعد عنها كثيرًا، حيث إن آخر لقب توج به كان خليجي 16 (اللقب الثالث) الذي أُقيم في الكويت عام 2003.

يُشار إلى أن ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية "الدوحة" سيحتضن النهائي المرتقب.

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