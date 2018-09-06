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"أمانة جدة" تحظر بيع البقدونس من حلقة الخضار

بعد العثور على  نسبة من المبيدات الحشرية بداخله

منعت أمانة محافظة جدة، بيع البقدونس في الحلقة المركزية بحي الصفا، بشمال المحافظة.

جاء ذلك بعد كشف مختبر الأمانة الموجود بالحلقة نسبة عالية من المبيدات الحشرية في إحدى عينات البقدونس.

وأوضح الناطق باسم الأمانة، محمد البقمي، أن أمانة جدة، منعت بيعه في سوق الخضار المركزي، إلا بعد إجراء الكشف والتحاليل اللازمة؛ للتأكد من سلامته.

وأضاف: تجري الجهات المختصة تحليلاً شاملاً لعينات الورقيات؛ لضمان سلامة الغذاء.

وأكد أن الأمانة أبلغت وزارة الزراعة، حيث اتضح أن المزرعة التي جُلب البقدونس منها بالمدينة المنورة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة جدة" تحظر بيع البقدونس من حلقة الخضار
سبق

منعت أمانة محافظة جدة، بيع البقدونس في الحلقة المركزية بحي الصفا، بشمال المحافظة.

جاء ذلك بعد كشف مختبر الأمانة الموجود بالحلقة نسبة عالية من المبيدات الحشرية في إحدى عينات البقدونس.

وأوضح الناطق باسم الأمانة، محمد البقمي، أن أمانة جدة، منعت بيعه في سوق الخضار المركزي، إلا بعد إجراء الكشف والتحاليل اللازمة؛ للتأكد من سلامته.

وأضاف: تجري الجهات المختصة تحليلاً شاملاً لعينات الورقيات؛ لضمان سلامة الغذاء.

وأكد أن الأمانة أبلغت وزارة الزراعة، حيث اتضح أن المزرعة التي جُلب البقدونس منها بالمدينة المنورة.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
05:02 PM

"أمانة جدة" تحظر بيع البقدونس من حلقة الخضار

بعد العثور على  نسبة من المبيدات الحشرية بداخله

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
5
12,462

منعت أمانة محافظة جدة، بيع البقدونس في الحلقة المركزية بحي الصفا، بشمال المحافظة.

جاء ذلك بعد كشف مختبر الأمانة الموجود بالحلقة نسبة عالية من المبيدات الحشرية في إحدى عينات البقدونس.

وأوضح الناطق باسم الأمانة، محمد البقمي، أن أمانة جدة، منعت بيعه في سوق الخضار المركزي، إلا بعد إجراء الكشف والتحاليل اللازمة؛ للتأكد من سلامته.

وأضاف: تجري الجهات المختصة تحليلاً شاملاً لعينات الورقيات؛ لضمان سلامة الغذاء.

وأكد أن الأمانة أبلغت وزارة الزراعة، حيث اتضح أن المزرعة التي جُلب البقدونس منها بالمدينة المنورة.

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