النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تبوك.. "السويل" يتفقد صالات الجوازات بمطار خليج نيوم وميناء ضباء

أشاد بمستوى تطور العمل الذي يعكس مدى الازدهار الذي تَحقق بالرؤية الطموحة

قام مدير جوازات منطقة تبوك المكلف العميد خالد بن حمد السويل يوم الخميس 18/ 4/ 1442هـ، بجولة تفقدية للاطلاع على سير العمل في صالات القدوم والمغادرة بجوازات مطار خليج نيوم وميناء ضباء.

واستمع "السويل" لشرح مفصل من مدير جوازات ضباء العقيد عبدالله مزعل العنزي لآلية سير العمل بالصالات والمكاتب الداخلية لموظفي الجوازات، والتي تقدم خدماتها عبر مطار نيوم وميناء ضباء.

وأشاد العميد "السويل" بمستوى تطور العمل في جوازات مطار خليج نيوم والذي يعكس مدى الازدهار الذي تحقق بفضل الله ثم بالرؤية الطموحة للمملكة رؤية ٢٠٣٠.

وحث السويل العاملين على مضاعفة الجهد وبذل المزيد من العطاء؛ مؤكدًا أن هذه الجولة وما سيعقبها من جولات، تأتي بهدف الاطلاع على سير العمل والوقوف على أداء العاملين بالصالات؛ منوهًا بالدعم اللا محدود من قِبَل مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، الذي سيساهم -بإذن الله- بشكل كبير، في تسهيل الإجراءات من وعبر مختلف المنافذ بمنطقة تبوك، دون الإخلال بالإجراءات الأمنية التي تسهم في المحافظة على أمن وطننا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تبوك.. "السويل" يتفقد صالات الجوازات بمطار خليج نيوم وميناء ضباء
سبق

قام مدير جوازات منطقة تبوك المكلف العميد خالد بن حمد السويل يوم الخميس 18/ 4/ 1442هـ، بجولة تفقدية للاطلاع على سير العمل في صالات القدوم والمغادرة بجوازات مطار خليج نيوم وميناء ضباء.

واستمع "السويل" لشرح مفصل من مدير جوازات ضباء العقيد عبدالله مزعل العنزي لآلية سير العمل بالصالات والمكاتب الداخلية لموظفي الجوازات، والتي تقدم خدماتها عبر مطار نيوم وميناء ضباء.

وأشاد العميد "السويل" بمستوى تطور العمل في جوازات مطار خليج نيوم والذي يعكس مدى الازدهار الذي تحقق بفضل الله ثم بالرؤية الطموحة للمملكة رؤية ٢٠٣٠.

وحث السويل العاملين على مضاعفة الجهد وبذل المزيد من العطاء؛ مؤكدًا أن هذه الجولة وما سيعقبها من جولات، تأتي بهدف الاطلاع على سير العمل والوقوف على أداء العاملين بالصالات؛ منوهًا بالدعم اللا محدود من قِبَل مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، الذي سيساهم -بإذن الله- بشكل كبير، في تسهيل الإجراءات من وعبر مختلف المنافذ بمنطقة تبوك، دون الإخلال بالإجراءات الأمنية التي تسهم في المحافظة على أمن وطننا.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
11:25 AM

تبوك.. "السويل" يتفقد صالات الجوازات بمطار خليج نيوم وميناء ضباء

أشاد بمستوى تطور العمل الذي يعكس مدى الازدهار الذي تَحقق بالرؤية الطموحة

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
1,371

قام مدير جوازات منطقة تبوك المكلف العميد خالد بن حمد السويل يوم الخميس 18/ 4/ 1442هـ، بجولة تفقدية للاطلاع على سير العمل في صالات القدوم والمغادرة بجوازات مطار خليج نيوم وميناء ضباء.

واستمع "السويل" لشرح مفصل من مدير جوازات ضباء العقيد عبدالله مزعل العنزي لآلية سير العمل بالصالات والمكاتب الداخلية لموظفي الجوازات، والتي تقدم خدماتها عبر مطار نيوم وميناء ضباء.

وأشاد العميد "السويل" بمستوى تطور العمل في جوازات مطار خليج نيوم والذي يعكس مدى الازدهار الذي تحقق بفضل الله ثم بالرؤية الطموحة للمملكة رؤية ٢٠٣٠.

وحث السويل العاملين على مضاعفة الجهد وبذل المزيد من العطاء؛ مؤكدًا أن هذه الجولة وما سيعقبها من جولات، تأتي بهدف الاطلاع على سير العمل والوقوف على أداء العاملين بالصالات؛ منوهًا بالدعم اللا محدود من قِبَل مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، الذي سيساهم -بإذن الله- بشكل كبير، في تسهيل الإجراءات من وعبر مختلف المنافذ بمنطقة تبوك، دون الإخلال بالإجراءات الأمنية التي تسهم في المحافظة على أمن وطننا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,359
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,413
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,193
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,813

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة