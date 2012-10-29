النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إصابات كورونا.. الصين تسجل 47 حالة جديدة و125 بكوريا الجنوبية

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت اللجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم، تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 24 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.

وقالت اللجنة: إن مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي، يبلغ الآن 85915 حالة؛ بما في ذلك 338 مريضًا لا يزالون يتلقون العلاج، وتعافى 80943 شخصًا بعد شفائهم، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس؛ مما يرفع الإجمالي إلى 26.271.

وشملت الإصابات الجديدة 106 إصابات محلية و19 إصابة وافدة من الخارج.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات المحلية اليومي 100 إصابة منذ 23 أكتوبر عندما سجل العدد 138.

الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إصابات كورونا.. الصين تسجل 47 حالة جديدة و125 بكوريا الجنوبية
سبق

أعلنت اللجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم، تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 24 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.

وقالت اللجنة: إن مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي، يبلغ الآن 85915 حالة؛ بما في ذلك 338 مريضًا لا يزالون يتلقون العلاج، وتعافى 80943 شخصًا بعد شفائهم، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس؛ مما يرفع الإجمالي إلى 26.271.

وشملت الإصابات الجديدة 106 إصابات محلية و19 إصابة وافدة من الخارج.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات المحلية اليومي 100 إصابة منذ 23 أكتوبر عندما سجل العدد 138.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
08:29 AM

إصابات كورونا.. الصين تسجل 47 حالة جديدة و125 بكوريا الجنوبية

خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
251

أعلنت اللجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم، تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 24 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.

وقالت اللجنة: إن مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي، يبلغ الآن 85915 حالة؛ بما في ذلك 338 مريضًا لا يزالون يتلقون العلاج، وتعافى 80943 شخصًا بعد شفائهم، وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس؛ مما يرفع الإجمالي إلى 26.271.

وشملت الإصابات الجديدة 106 إصابات محلية و19 إصابة وافدة من الخارج.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات المحلية اليومي 100 إصابة منذ 23 أكتوبر عندما سجل العدد 138.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,354
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,750
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,648
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,817

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة