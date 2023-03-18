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"مدني نجران" تدعو إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية

"الأرصاد" نبّهت إلى أمطار رعدية وأتربة مثارة تحد من الرؤية الأفقية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية، وذلك بعد ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى توقعات هطول أمطار رعدية، وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجواء المنطقة.

وناشدت المديرية التقيد بالتعليمات وإرشادات السلامة، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، والبقاء في المنزل في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه في أثناء قيادة المركبات وعدم عبور الأودية، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم وحدهم بالقرب من المواقع الخطرة ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، وكذلك البُعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.

وأكّدت أهمية اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

الدفاع المدني نجران التقلبات الجوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني نجران" تدعو إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية، وذلك بعد ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى توقعات هطول أمطار رعدية، وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجواء المنطقة.

وناشدت المديرية التقيد بالتعليمات وإرشادات السلامة، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، والبقاء في المنزل في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه في أثناء قيادة المركبات وعدم عبور الأودية، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم وحدهم بالقرب من المواقع الخطرة ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، وكذلك البُعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.

وأكّدت أهمية اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
01:21 PM

"مدني نجران" تدعو إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية

"الأرصاد" نبّهت إلى أمطار رعدية وأتربة مثارة تحد من الرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية، وذلك بعد ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى توقعات هطول أمطار رعدية، وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجواء المنطقة.

وناشدت المديرية التقيد بالتعليمات وإرشادات السلامة، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، والبقاء في المنزل في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه في أثناء قيادة المركبات وعدم عبور الأودية، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم وحدهم بالقرب من المواقع الخطرة ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، وكذلك البُعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.

وأكّدت أهمية اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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