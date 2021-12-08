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عناق الشقيق لشقيقه.. استقبال أمير قطر لولي العهد يعكس العلاقة الأخوية بين البلدين

تم عقد ملتقى الأعمال السعودي القطري لتنشيط الحركة التجارية ورفع مستوى التعاون

تأتي الزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -ولي العهد - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله- لدولة قطر ضمن جولة لدول الخليج الشقيقة، انطلاقًا من العلاقات الوطيدة والتاريخية ورفع مستوى التعاون بين البلدين.

وفور وصول ولي العهد - حفظه الله- لدولة قطر، واستقبال أمير دولة قطر له في المطار، تعانقا عناق الشقيق لشقيقه، الأمر الذي يعكس مدى العلاقة الأخوية الوطيدة التي تجمع حكام وشعب البلدين.

وتعد العلاقات السعودية القطرية علاقة تاريخية متينة، يجمعها أواصر الأخوة والدم والمصير.

وتم عقد ملتقى الأعمال السعودي القطري في دولة قطر، لتنشيط الحركة التجارية، ورفع مستوى التعاون الوثيق بين البلدين ، بحضور ممثلي القطاع الخاص بين البلدين.

وفي هذا الصدد، أوضح عجلان بن عبدالعزيز العجلان رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، أن المجلس معنيا بمتابعة التعاون الاقتصادي الخاص بين البلدين، لتكثيف وتوضيح الحوافز لمعالجة أي معوقات، وتم خلال الملتقى توقيع عددٍ من الاتفاقيات بين العديد من الشركات القطرية ونظيرتها السعودية، كالعقارات وخدمات حقول النفط والغاز والضيافة.

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عناق الشقيق لشقيقه.. استقبال أمير قطر لولي العهد يعكس العلاقة الأخوية بين البلدين
سبق

تأتي الزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -ولي العهد - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله- لدولة قطر ضمن جولة لدول الخليج الشقيقة، انطلاقًا من العلاقات الوطيدة والتاريخية ورفع مستوى التعاون بين البلدين.

وفور وصول ولي العهد - حفظه الله- لدولة قطر، واستقبال أمير دولة قطر له في المطار، تعانقا عناق الشقيق لشقيقه، الأمر الذي يعكس مدى العلاقة الأخوية الوطيدة التي تجمع حكام وشعب البلدين.

وتعد العلاقات السعودية القطرية علاقة تاريخية متينة، يجمعها أواصر الأخوة والدم والمصير.

وتم عقد ملتقى الأعمال السعودي القطري في دولة قطر، لتنشيط الحركة التجارية، ورفع مستوى التعاون الوثيق بين البلدين ، بحضور ممثلي القطاع الخاص بين البلدين.

وفي هذا الصدد، أوضح عجلان بن عبدالعزيز العجلان رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، أن المجلس معنيا بمتابعة التعاون الاقتصادي الخاص بين البلدين، لتكثيف وتوضيح الحوافز لمعالجة أي معوقات، وتم خلال الملتقى توقيع عددٍ من الاتفاقيات بين العديد من الشركات القطرية ونظيرتها السعودية، كالعقارات وخدمات حقول النفط والغاز والضيافة.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
10:48 PM

عناق الشقيق لشقيقه.. استقبال أمير قطر لولي العهد يعكس العلاقة الأخوية بين البلدين

تم عقد ملتقى الأعمال السعودي القطري لتنشيط الحركة التجارية ورفع مستوى التعاون

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مهنا التميمي - الرياض
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2,646

تأتي الزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -ولي العهد - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله- لدولة قطر ضمن جولة لدول الخليج الشقيقة، انطلاقًا من العلاقات الوطيدة والتاريخية ورفع مستوى التعاون بين البلدين.

وفور وصول ولي العهد - حفظه الله- لدولة قطر، واستقبال أمير دولة قطر له في المطار، تعانقا عناق الشقيق لشقيقه، الأمر الذي يعكس مدى العلاقة الأخوية الوطيدة التي تجمع حكام وشعب البلدين.

وتعد العلاقات السعودية القطرية علاقة تاريخية متينة، يجمعها أواصر الأخوة والدم والمصير.

وتم عقد ملتقى الأعمال السعودي القطري في دولة قطر، لتنشيط الحركة التجارية، ورفع مستوى التعاون الوثيق بين البلدين ، بحضور ممثلي القطاع الخاص بين البلدين.

وفي هذا الصدد، أوضح عجلان بن عبدالعزيز العجلان رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، أن المجلس معنيا بمتابعة التعاون الاقتصادي الخاص بين البلدين، لتكثيف وتوضيح الحوافز لمعالجة أي معوقات، وتم خلال الملتقى توقيع عددٍ من الاتفاقيات بين العديد من الشركات القطرية ونظيرتها السعودية، كالعقارات وخدمات حقول النفط والغاز والضيافة.

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