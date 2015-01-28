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"سعد القحطاني" إلى "رئيس رقباء" بالقوات الجوية

صدر قرار بترقية الرقيب أول سعد بن سعيد آل مناع القحطاني، من منسوبي القوات الجوية، إلى رتبة "رئيس رقباء".

وعبّر "سعد القحطاني" عن سعادته الكبيرة بالترقية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تقدم التهنئة لـ"سعد" على الترقية، متمنية له مزيدًا من العطاء في حياته العملية.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"سعد القحطاني" إلى "رئيس رقباء" بالقوات الجوية
سبق

صدر قرار بترقية الرقيب أول سعد بن سعيد آل مناع القحطاني، من منسوبي القوات الجوية، إلى رتبة "رئيس رقباء".

وعبّر "سعد القحطاني" عن سعادته الكبيرة بالترقية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تقدم التهنئة لـ"سعد" على الترقية، متمنية له مزيدًا من العطاء في حياته العملية.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
09:30 PM

"سعد القحطاني" إلى "رئيس رقباء" بالقوات الجوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر قرار بترقية الرقيب أول سعد بن سعيد آل مناع القحطاني، من منسوبي القوات الجوية، إلى رتبة "رئيس رقباء".

وعبّر "سعد القحطاني" عن سعادته الكبيرة بالترقية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

"سبق" تقدم التهنئة لـ"سعد" على الترقية، متمنية له مزيدًا من العطاء في حياته العملية.

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