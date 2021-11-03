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إفريقيا.. إصابات كورونا في القارة بلغت 8 ملايين و503 آلاف حالة و219 ألف وفاة

أكدت أحدث إحصائية صادرة عن "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، بلوغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد 8 ملايين و503 آلاف إصابات، كما بلغ عدد الوفيات 219 ألفًا؛ بينما تعافى 7 ملايين و902 ألف شخص.

وبلغت نسبة تحصين سكان القارة الإفريقية باللقاحات المضادة لكورونا 5.9%، وسجلت نسبة مَن تلقى جرعة واحدة 8.5%.

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إفريقيا.. إصابات كورونا في القارة بلغت 8 ملايين و503 آلاف حالة و219 ألف وفاة
سبق

أكدت أحدث إحصائية صادرة عن "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، بلوغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد 8 ملايين و503 آلاف إصابات، كما بلغ عدد الوفيات 219 ألفًا؛ بينما تعافى 7 ملايين و902 ألف شخص.

وبلغت نسبة تحصين سكان القارة الإفريقية باللقاحات المضادة لكورونا 5.9%، وسجلت نسبة مَن تلقى جرعة واحدة 8.5%.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
08:19 AM

إفريقيا.. إصابات كورونا في القارة بلغت 8 ملايين و503 آلاف حالة و219 ألف وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت أحدث إحصائية صادرة عن "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، بلوغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد 8 ملايين و503 آلاف إصابات، كما بلغ عدد الوفيات 219 ألفًا؛ بينما تعافى 7 ملايين و902 ألف شخص.

وبلغت نسبة تحصين سكان القارة الإفريقية باللقاحات المضادة لكورونا 5.9%، وسجلت نسبة مَن تلقى جرعة واحدة 8.5%.

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