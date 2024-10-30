النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سليمان الحبيب" يوفر اللقاحات للإنفلونزا الموسمية بكافة مستشفياته بالمملكة

آمن ويتسم بالفعالية العالية ولا يتعارض مع لقاح كوفيد-19

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية أنها قامت بتوفير لقاح الإنفلونزا الموسمية في كافة مستشفياتها ومراكزها الطبية بالرياض والقصيم والخبر.

وتأتي هذه الخطوة تجسيداً للدور الطليعي للمجموعة في تقديم رعاية صحية متكاملة، وإسهاماً منها في الجهود الوطنية للوقاية من الأمراض التي تزداد معدلات انتشارها مع دخول فصل الشتاء، خصوصاً الإنفلونزا الموسمية التي تنشط مع انخفاض درجات الحرارة، وتصيب أعداداً كبيرة من الناس في مختلف بقاع العالم.

ويعد هذا اللقاح، بناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية، آمناً ويتسم بالفعالية العالية ولا يتعارض مع لقاح كوفيد-19، وهو الأفضل لتجنب الإصابة بالمرض ومضاعفاته.

وتشدد منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة على أهمية أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية سنويًّا للأطفال من عمر 6 أشهر فما فوق، وخاصة أولئك المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم والربو، بالإضافة لكبار السن والحوامل والمصابين بأمراض القلب والكلى والكبد والجهاز العصبي، وكذلك المصابون بضعف المناعة.

وينصح بأخذ التطعيم قبل دخول فصل الشتاء مع ضرورة الالتزام بالابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن ضعيفة التهوية وتجنب الاختلاط المباشر بالمصابين بالأمراض المعدية، والابتعاد عن الرذاذ المتطاير نتيجة العطس أو السعال؛ إذ إنه يعد من أهم طرق انتقال العدوى إلى الشخص السليم.

وينصح كذلك بالاهتمام بغسل الأيدى باستمرار واستخدام المطهرات الكحولية واتباع نظام غذاء صحي، وهذه الإجراءات الاحترازية تحمي بإذن الله من الإصابة بالإنفلونزا وفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب ساهمت بفعالية كبيرة في تنفيذ خطط وزارة الصحة، سواء فيما يتعلق بتوفير تطعيمات الإنفلونزا، أو لقاح كوفيد 19، كما قدمت الرعاية الصحية للمصابين عبر كافة مستشفياتها، ووظفت سعتها التنويمية الكبيرة في العناية المركزة للحالات الحرجة، بالإضافة إلى المساهمة في رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الجائحة، مع الالتزام بكافة الاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سليمان الحبيب" يوفر اللقاحات للإنفلونزا الموسمية بكافة مستشفياته بالمملكة
سبق

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية أنها قامت بتوفير لقاح الإنفلونزا الموسمية في كافة مستشفياتها ومراكزها الطبية بالرياض والقصيم والخبر.

وتأتي هذه الخطوة تجسيداً للدور الطليعي للمجموعة في تقديم رعاية صحية متكاملة، وإسهاماً منها في الجهود الوطنية للوقاية من الأمراض التي تزداد معدلات انتشارها مع دخول فصل الشتاء، خصوصاً الإنفلونزا الموسمية التي تنشط مع انخفاض درجات الحرارة، وتصيب أعداداً كبيرة من الناس في مختلف بقاع العالم.

ويعد هذا اللقاح، بناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية، آمناً ويتسم بالفعالية العالية ولا يتعارض مع لقاح كوفيد-19، وهو الأفضل لتجنب الإصابة بالمرض ومضاعفاته.

وتشدد منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة على أهمية أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية سنويًّا للأطفال من عمر 6 أشهر فما فوق، وخاصة أولئك المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم والربو، بالإضافة لكبار السن والحوامل والمصابين بأمراض القلب والكلى والكبد والجهاز العصبي، وكذلك المصابون بضعف المناعة.

وينصح بأخذ التطعيم قبل دخول فصل الشتاء مع ضرورة الالتزام بالابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن ضعيفة التهوية وتجنب الاختلاط المباشر بالمصابين بالأمراض المعدية، والابتعاد عن الرذاذ المتطاير نتيجة العطس أو السعال؛ إذ إنه يعد من أهم طرق انتقال العدوى إلى الشخص السليم.

وينصح كذلك بالاهتمام بغسل الأيدى باستمرار واستخدام المطهرات الكحولية واتباع نظام غذاء صحي، وهذه الإجراءات الاحترازية تحمي بإذن الله من الإصابة بالإنفلونزا وفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب ساهمت بفعالية كبيرة في تنفيذ خطط وزارة الصحة، سواء فيما يتعلق بتوفير تطعيمات الإنفلونزا، أو لقاح كوفيد 19، كما قدمت الرعاية الصحية للمصابين عبر كافة مستشفياتها، ووظفت سعتها التنويمية الكبيرة في العناية المركزة للحالات الحرجة، بالإضافة إلى المساهمة في رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الجائحة، مع الالتزام بكافة الاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
10:29 AM

"سليمان الحبيب" يوفر اللقاحات للإنفلونزا الموسمية بكافة مستشفياته بالمملكة

آمن ويتسم بالفعالية العالية ولا يتعارض مع لقاح كوفيد-19

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
531

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية أنها قامت بتوفير لقاح الإنفلونزا الموسمية في كافة مستشفياتها ومراكزها الطبية بالرياض والقصيم والخبر.

وتأتي هذه الخطوة تجسيداً للدور الطليعي للمجموعة في تقديم رعاية صحية متكاملة، وإسهاماً منها في الجهود الوطنية للوقاية من الأمراض التي تزداد معدلات انتشارها مع دخول فصل الشتاء، خصوصاً الإنفلونزا الموسمية التي تنشط مع انخفاض درجات الحرارة، وتصيب أعداداً كبيرة من الناس في مختلف بقاع العالم.

ويعد هذا اللقاح، بناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية، آمناً ويتسم بالفعالية العالية ولا يتعارض مع لقاح كوفيد-19، وهو الأفضل لتجنب الإصابة بالمرض ومضاعفاته.

وتشدد منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة على أهمية أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية سنويًّا للأطفال من عمر 6 أشهر فما فوق، وخاصة أولئك المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم والربو، بالإضافة لكبار السن والحوامل والمصابين بأمراض القلب والكلى والكبد والجهاز العصبي، وكذلك المصابون بضعف المناعة.

وينصح بأخذ التطعيم قبل دخول فصل الشتاء مع ضرورة الالتزام بالابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن ضعيفة التهوية وتجنب الاختلاط المباشر بالمصابين بالأمراض المعدية، والابتعاد عن الرذاذ المتطاير نتيجة العطس أو السعال؛ إذ إنه يعد من أهم طرق انتقال العدوى إلى الشخص السليم.

وينصح كذلك بالاهتمام بغسل الأيدى باستمرار واستخدام المطهرات الكحولية واتباع نظام غذاء صحي، وهذه الإجراءات الاحترازية تحمي بإذن الله من الإصابة بالإنفلونزا وفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب ساهمت بفعالية كبيرة في تنفيذ خطط وزارة الصحة، سواء فيما يتعلق بتوفير تطعيمات الإنفلونزا، أو لقاح كوفيد 19، كما قدمت الرعاية الصحية للمصابين عبر كافة مستشفياتها، ووظفت سعتها التنويمية الكبيرة في العناية المركزة للحالات الحرجة، بالإضافة إلى المساهمة في رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الجائحة، مع الالتزام بكافة الاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,821
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,851
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,041
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,118

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة