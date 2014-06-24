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"الصحة": تسجيل 1255 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1247 خلال الـ24 ساعة الماضية

فايزر: لقاحنا فعال بنسبة 90% ضد سلالة دلتا المتحورة في الهند

الصحة العالمية خلصت إلى مناسبته للأطفال بعمر 12 عامًا فأكثر

قالت شركة فايزر، اليوم الخميس: إن لقاحها ضد فيروس كورونا فعّال بنسبة 90% ضد سلالة دلتا المتحورة في الهند.

وأضافت الشركة أن أبحاثها كشفت أن سلالة دلتا المتحورة في الهند أصبحت السائدة.

ومن جهة أخرى خلصت مجموعة خبراء استشارية استراتيجية من منظمة الصحة العالمية، إلى أن اللقاح المضاد لكورونا الذي تُنتجه شركتا فايزر وبيونتيك، مناسب للأطفال بعمر 12 عامًا فما فوق.

وفي هذا السياق، قامت منظمة الصحة العالمية، بتحديث إرشاداتها الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، بإضافة بند خاص بالأطفال والمراهقين.

وقال الخبراء في المنظمة: إن "المرض لدى الأطفال والمراهقين، كقاعدة عامة، يكون أكثر اعتدالًا، مقارنة بالبالغين؛ لذلك إذا لم يكونوا في مجموعة معرضة بشكل أكبر للإصابة بفيروس كورونا؛ يمكن تطعيمهم بشكل أقل إلحاحًا من كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والعاملين في المجال الطبي".

ورأى خبراء منظمة الصحة العالمية في الوقت نفسه، وجود حاجة إلى بيانات إضافية حول استخدام اللقاحات المختلفة المضادة لكورونا بين الأطفال؛ لتقديم توصيات عامة للتطعيم بين الفئات العمرية الأصغر سنًّا.

وتشير التوصية أيضًا إلى أن فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي لمنظمة الصحة العالمية، قد خلُص إلى أن اللقاح الذي طوّرته شركتا فايزر وبيونتيك، مناسب للاستخدام من قِبَل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، تقوم بتحديث توصياتها حين تظهر أدلة جديدة من البحوث، أو عندما تستدعي الحالة الوبائية إجراء تغيير في السياسات المتبعة.

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فايزر: لقاحنا فعال بنسبة 90% ضد سلالة دلتا المتحورة في الهند
سبق

قالت شركة فايزر، اليوم الخميس: إن لقاحها ضد فيروس كورونا فعّال بنسبة 90% ضد سلالة دلتا المتحورة في الهند.

وأضافت الشركة أن أبحاثها كشفت أن سلالة دلتا المتحورة في الهند أصبحت السائدة.

ومن جهة أخرى خلصت مجموعة خبراء استشارية استراتيجية من منظمة الصحة العالمية، إلى أن اللقاح المضاد لكورونا الذي تُنتجه شركتا فايزر وبيونتيك، مناسب للأطفال بعمر 12 عامًا فما فوق.

وفي هذا السياق، قامت منظمة الصحة العالمية، بتحديث إرشاداتها الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، بإضافة بند خاص بالأطفال والمراهقين.

وقال الخبراء في المنظمة: إن "المرض لدى الأطفال والمراهقين، كقاعدة عامة، يكون أكثر اعتدالًا، مقارنة بالبالغين؛ لذلك إذا لم يكونوا في مجموعة معرضة بشكل أكبر للإصابة بفيروس كورونا؛ يمكن تطعيمهم بشكل أقل إلحاحًا من كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والعاملين في المجال الطبي".

ورأى خبراء منظمة الصحة العالمية في الوقت نفسه، وجود حاجة إلى بيانات إضافية حول استخدام اللقاحات المختلفة المضادة لكورونا بين الأطفال؛ لتقديم توصيات عامة للتطعيم بين الفئات العمرية الأصغر سنًّا.

وتشير التوصية أيضًا إلى أن فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي لمنظمة الصحة العالمية، قد خلُص إلى أن اللقاح الذي طوّرته شركتا فايزر وبيونتيك، مناسب للاستخدام من قِبَل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، تقوم بتحديث توصياتها حين تظهر أدلة جديدة من البحوث، أو عندما تستدعي الحالة الوبائية إجراء تغيير في السياسات المتبعة.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
12:51 PM

فايزر: لقاحنا فعال بنسبة 90% ضد سلالة دلتا المتحورة في الهند

الصحة العالمية خلصت إلى مناسبته للأطفال بعمر 12 عامًا فأكثر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت شركة فايزر، اليوم الخميس: إن لقاحها ضد فيروس كورونا فعّال بنسبة 90% ضد سلالة دلتا المتحورة في الهند.

وأضافت الشركة أن أبحاثها كشفت أن سلالة دلتا المتحورة في الهند أصبحت السائدة.

ومن جهة أخرى خلصت مجموعة خبراء استشارية استراتيجية من منظمة الصحة العالمية، إلى أن اللقاح المضاد لكورونا الذي تُنتجه شركتا فايزر وبيونتيك، مناسب للأطفال بعمر 12 عامًا فما فوق.

وفي هذا السياق، قامت منظمة الصحة العالمية، بتحديث إرشاداتها الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، بإضافة بند خاص بالأطفال والمراهقين.

وقال الخبراء في المنظمة: إن "المرض لدى الأطفال والمراهقين، كقاعدة عامة، يكون أكثر اعتدالًا، مقارنة بالبالغين؛ لذلك إذا لم يكونوا في مجموعة معرضة بشكل أكبر للإصابة بفيروس كورونا؛ يمكن تطعيمهم بشكل أقل إلحاحًا من كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والعاملين في المجال الطبي".

ورأى خبراء منظمة الصحة العالمية في الوقت نفسه، وجود حاجة إلى بيانات إضافية حول استخدام اللقاحات المختلفة المضادة لكورونا بين الأطفال؛ لتقديم توصيات عامة للتطعيم بين الفئات العمرية الأصغر سنًّا.

وتشير التوصية أيضًا إلى أن فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي لمنظمة الصحة العالمية، قد خلُص إلى أن اللقاح الذي طوّرته شركتا فايزر وبيونتيك، مناسب للاستخدام من قِبَل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، تقوم بتحديث توصياتها حين تظهر أدلة جديدة من البحوث، أو عندما تستدعي الحالة الوبائية إجراء تغيير في السياسات المتبعة.

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