استنادًا إلى السعر والأداء والمواصفات المتاحة، تم نشر قائمة لأفضل الهواتف الذكية في العالم. وبحسب "سبوتنيك" عربي، احتل الهاتف الصيني "ون بلس 7T" المرتبة الأولى كأفضل الهواتف التي تستخدم نظام "أندرويد" لعام 2019؛ فالهاتف يتميز بتصميمه المميز وجودة الكاميرا في التقاط الصور. واحتل المرتبة الثانية هاتف "iPhone 11" الذي يمتاز بشاشة مميزة بحجم 6.1 بوصة مع معالج قوي وكاميرا جيدة. وجاء في المرتبة الثالثة هاتف آخر من طراز "ون بلس" وهو "ون بلس 7 Pro" الذي يمتاز بمعالج قوي وكاميرا جيدة، بالإضافة لحساس التعرف على بصمة اليد والتعرف على الوجه. وجاء هاتفا Google - Pixel 3a وPixel 3a XL في المرتبة الرابعة، واللذان يتمتعان بشاشة OLED وأداء جيد. خامسًا جاء هاتف "ون بلس 6T" الذي يتميز بحساس التعرف على البصمة والوجه. وضمت القائمة أجهزة مثل Samsung Galaxy S10e وiPhone XR وSamsung Galaxy Note 10 Plus وSamsung Galaxy S10 وGalaxy S10 Plus، بالإضافة إلى iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max.

هذه هي أفضل الهواتف الذكية في 2019.. هل جوالك بينهم؟ صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-29 استنادًا إلى السعر والأداء والمواصفات المتاحة، تم نشر قائمة لأفضل الهواتف الذكية في العالم.

وبحسب "سبوتنيك" عربي، احتل الهاتف الصيني "ون بلس 7T" المرتبة الأولى كأفضل الهواتف التي تستخدم نظام "أندرويد" لعام 2019؛ فالهاتف يتميز بتصميمه المميز وجودة الكاميرا في التقاط الصور.

واحتل المرتبة الثانية هاتف "iPhone 11" الذي يمتاز بشاشة مميزة بحجم 6.1 بوصة مع معالج قوي وكاميرا جيدة.

وجاء في المرتبة الثالثة هاتف آخر من طراز "ون بلس" وهو "ون بلس 7 Pro" الذي يمتاز بمعالج قوي وكاميرا جيدة، بالإضافة لحساس التعرف على بصمة اليد والتعرف على الوجه.

وجاء هاتفا Google - Pixel 3a وPixel 3a XL في المرتبة الرابعة، واللذان يتمتعان بشاشة OLED وأداء جيد.

خامسًا جاء هاتف "ون بلس 6T" الذي يتميز بحساس التعرف على البصمة والوجه.

وضمت القائمة أجهزة مثل Samsung Galaxy S10e وiPhone XR وSamsung Galaxy Note 10 Plus وSamsung Galaxy S10 وGalaxy S10 Plus، بالإضافة إلى iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441 10:10 AM

هذه هي أفضل الهواتف الذكية في 2019.. هل جوالك بينهم؟ القائمة جاءت استنادًا إلى السعر والأداء والمواصفات المتاحة





A A A





2 مشاركة

استنادًا إلى السعر والأداء والمواصفات المتاحة، تم نشر قائمة لأفضل الهواتف الذكية في العالم.

وبحسب "سبوتنيك" عربي، احتل الهاتف الصيني "ون بلس 7T" المرتبة الأولى كأفضل الهواتف التي تستخدم نظام "أندرويد" لعام 2019؛ فالهاتف يتميز بتصميمه المميز وجودة الكاميرا في التقاط الصور.

واحتل المرتبة الثانية هاتف "iPhone 11" الذي يمتاز بشاشة مميزة بحجم 6.1 بوصة مع معالج قوي وكاميرا جيدة.

وجاء في المرتبة الثالثة هاتف آخر من طراز "ون بلس" وهو "ون بلس 7 Pro" الذي يمتاز بمعالج قوي وكاميرا جيدة، بالإضافة لحساس التعرف على بصمة اليد والتعرف على الوجه.

وجاء هاتفا Google - Pixel 3a وPixel 3a XL في المرتبة الرابعة، واللذان يتمتعان بشاشة OLED وأداء جيد.

خامسًا جاء هاتف "ون بلس 6T" الذي يتميز بحساس التعرف على البصمة والوجه.

وضمت القائمة أجهزة مثل Samsung Galaxy S10e وiPhone XR وSamsung Galaxy Note 10 Plus وSamsung Galaxy S10 وGalaxy S10 Plus، بالإضافة إلى iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max.