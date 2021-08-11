المحور الثاني : لقاء الرياضيين وتجارب اللاعب مع التغذية وسيتكلم بها البطل الأولمبي هادي الصوعان صاحب أول ميدالية أولمبية في تاريخ المملكة الفائز في فضية سباق 400 متر حواجز خلال ألعاب الأولمبية "سيدني 2000" في أستراليا.
وسيكون البطل الأولمبي طارق حامدي حاضرًا والذي أحرز الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو في مسابقة الكاراتيه للرجال لوزن فوق 75 كغم، إضافة إلى اللاعب الدولي السابق حسين صادق.
كما ستوجد العداءة الأولمبية ياسمين الصباغ والرباعة العنود الخليفي في مناقشة الحلقة.
المحور الثاني : لقاء الرياضيين وتجارب اللاعب مع التغذية وسيتكلم بها البطل الأولمبي هادي الصوعان صاحب أول ميدالية أولمبية في تاريخ المملكة الفائز في فضية سباق 400 متر حواجز خلال ألعاب الأولمبية "سيدني 2000" في أستراليا.
وسيكون البطل الأولمبي طارق حامدي حاضرًا والذي أحرز الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو في مسابقة الكاراتيه للرجال لوزن فوق 75 كغم، إضافة إلى اللاعب الدولي السابق حسين صادق.
كما ستوجد العداءة الأولمبية ياسمين الصباغ والرباعة العنود الخليفي في مناقشة الحلقة.
المحور الثالث : سيكون مخصصًا للنقاش وطرح الأسئلة.
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
10:48 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
02:02 AM
بمشاركة الحامدي وصوعان .. وزارة الرياضة تناقش “الابتكارات الشبابية لصحة الإنسان والكوكب”
المحور الثاني : لقاء الرياضيين وتجارب اللاعب مع التغذية وسيتكلم بها البطل الأولمبي هادي الصوعان صاحب أول ميدالية أولمبية في تاريخ المملكة الفائز في فضية سباق 400 متر حواجز خلال ألعاب الأولمبية "سيدني 2000" في أستراليا.
وسيكون البطل الأولمبي طارق حامدي حاضرًا والذي أحرز الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو في مسابقة الكاراتيه للرجال لوزن فوق 75 كغم، إضافة إلى اللاعب الدولي السابق حسين صادق.
كما ستوجد العداءة الأولمبية ياسمين الصباغ والرباعة العنود الخليفي في مناقشة الحلقة.