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الحرارة تتحسن.. "الحصيني" عن أجواء اليوم: رياح شبه قوية وأمطار متفاوتة

قال: لطيفة على الشمالية وباردة نسبيًّا على تبوك والجوف وغائمة جزئيًّا بالرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، نشاط رياح متوسطة إلى شبه قوية قد تثير الأتربة.

وقال عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: "متوقع اليوم نشاط للرياح من متوسط إلى شبه قوي، قد تثير الأتربة؛ إلا أن يصرفها الله، على معظم المناطق، ويطرأ تحسّن في الحرارة لتصبح العظمى في منتصف 35، بعد أن كانت أمس السبت قريبًا من 40، وبعد تحسنها على الشمالية متوقع اليوم الأحد أمطار متفاوتة جنوب الرياض والشرقية والمرتفعات الجنوبية.

وتابع في تغريدة أخرى: "الحرارة المسجلة فجر #اليوم_الأحد س "5:15" على أجواء السعودية وما جاورها، ما بين معتدلة ولطيفة وباردة على الحدود الشمالية وباردة نسبيًّا على تبوك والجوف وغائم، جزئي على الرياض وجنوبها وجنوبها الغربي، وعلى وسط الشرقية ونجران".

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحرارة تتحسن.. "الحصيني" عن أجواء اليوم: رياح شبه قوية وأمطار متفاوتة
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، نشاط رياح متوسطة إلى شبه قوية قد تثير الأتربة.

وقال عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: "متوقع اليوم نشاط للرياح من متوسط إلى شبه قوي، قد تثير الأتربة؛ إلا أن يصرفها الله، على معظم المناطق، ويطرأ تحسّن في الحرارة لتصبح العظمى في منتصف 35، بعد أن كانت أمس السبت قريبًا من 40، وبعد تحسنها على الشمالية متوقع اليوم الأحد أمطار متفاوتة جنوب الرياض والشرقية والمرتفعات الجنوبية.

وتابع في تغريدة أخرى: "الحرارة المسجلة فجر #اليوم_الأحد س "5:15" على أجواء السعودية وما جاورها، ما بين معتدلة ولطيفة وباردة على الحدود الشمالية وباردة نسبيًّا على تبوك والجوف وغائم، جزئي على الرياض وجنوبها وجنوبها الغربي، وعلى وسط الشرقية ونجران".

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
01:30 PM

الحرارة تتحسن.. "الحصيني" عن أجواء اليوم: رياح شبه قوية وأمطار متفاوتة

قال: لطيفة على الشمالية وباردة نسبيًّا على تبوك والجوف وغائمة جزئيًّا بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، نشاط رياح متوسطة إلى شبه قوية قد تثير الأتربة.

وقال عبر حسابه في "تويتر"، اليوم: "متوقع اليوم نشاط للرياح من متوسط إلى شبه قوي، قد تثير الأتربة؛ إلا أن يصرفها الله، على معظم المناطق، ويطرأ تحسّن في الحرارة لتصبح العظمى في منتصف 35، بعد أن كانت أمس السبت قريبًا من 40، وبعد تحسنها على الشمالية متوقع اليوم الأحد أمطار متفاوتة جنوب الرياض والشرقية والمرتفعات الجنوبية.

وتابع في تغريدة أخرى: "الحرارة المسجلة فجر #اليوم_الأحد س "5:15" على أجواء السعودية وما جاورها، ما بين معتدلة ولطيفة وباردة على الحدود الشمالية وباردة نسبيًّا على تبوك والجوف وغائم، جزئي على الرياض وجنوبها وجنوبها الغربي، وعلى وسط الشرقية ونجران".

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