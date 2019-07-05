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إنفوجرافيك.. أعمال "بلدية صامطة" لمعالجة التشوه البصري بالنصف الأول من 2019

أزالت 85 ألف طن من مخلفات البناء والحفر الملقاة بالأراضي الفضاء

تواصل بلدية محافظة صامطة، جهودها المكثفة لتنفيذ مبادرة وحملة "معالجة مظاهر التشوّه البصري" التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا لمعالجة 17 مظهرًا من مظاهر التشوّه البصري ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، الذي يعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في مدن المملكة.

وفي التفاصيل: أوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي دغريري، أنه خلال الربع الأول والثاني من العام 2019م تمت إزالة 85.000 طن من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر الملقاة في الأراضي الفضاء، وإزالة 230 لوحة دعائية مخالفة ومشوهة للمشهد الحضري، ورفع 50 مركبة تالفة من الشوارع العامة والميادين، بالإضافة لأعمال سفلتة الشوارع داخل النطاق العمراني بطول 57.000 متر طولي، ومعالجة أوضاع 787 بائعًا جائلًا مخالفًا للأنظمة.

وبيّن أن البلدية أصلحت الأرصفة المتهالكة بطول 20.400 متر طوليّ، وعالجت 600 متر مربع من حفريات الشوارع، ونفذت أعمال دهان للأرصفة وتخطيط للطرقات بطول 10.464 مترًا طوليًّا، وأصلحت ما مساحته 120.000 متر مربع من الحدائق وملاعب الأطفال والمسطحات الخضراء، ونفذت أعمال تركيب 135 لوحة مسميات الشوارع والأحياء.

وأكد "الدغريري" أن هذه الجهود تأتي التزامًا من البلدية بتنفيذ مبادرات التحول البلدي التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والمتماشية مع رؤية المملكة 2030، مع الاستمرار في تنفيذ برنامج تحسين المشهد الحضري إلى حين استكمال إزالة جميع مظاهر التلوث البصري في المحافظة؛ مشدداً على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية.


ودعا رئيس البلدية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، عبر رقم البلاغات 940.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إنفوجرافيك.. أعمال "بلدية صامطة" لمعالجة التشوه البصري بالنصف الأول من 2019
سبق

تواصل بلدية محافظة صامطة، جهودها المكثفة لتنفيذ مبادرة وحملة "معالجة مظاهر التشوّه البصري" التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا لمعالجة 17 مظهرًا من مظاهر التشوّه البصري ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، الذي يعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في مدن المملكة.

وفي التفاصيل: أوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي دغريري، أنه خلال الربع الأول والثاني من العام 2019م تمت إزالة 85.000 طن من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر الملقاة في الأراضي الفضاء، وإزالة 230 لوحة دعائية مخالفة ومشوهة للمشهد الحضري، ورفع 50 مركبة تالفة من الشوارع العامة والميادين، بالإضافة لأعمال سفلتة الشوارع داخل النطاق العمراني بطول 57.000 متر طولي، ومعالجة أوضاع 787 بائعًا جائلًا مخالفًا للأنظمة.

وبيّن أن البلدية أصلحت الأرصفة المتهالكة بطول 20.400 متر طوليّ، وعالجت 600 متر مربع من حفريات الشوارع، ونفذت أعمال دهان للأرصفة وتخطيط للطرقات بطول 10.464 مترًا طوليًّا، وأصلحت ما مساحته 120.000 متر مربع من الحدائق وملاعب الأطفال والمسطحات الخضراء، ونفذت أعمال تركيب 135 لوحة مسميات الشوارع والأحياء.

وأكد "الدغريري" أن هذه الجهود تأتي التزامًا من البلدية بتنفيذ مبادرات التحول البلدي التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والمتماشية مع رؤية المملكة 2030، مع الاستمرار في تنفيذ برنامج تحسين المشهد الحضري إلى حين استكمال إزالة جميع مظاهر التلوث البصري في المحافظة؛ مشدداً على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية.


ودعا رئيس البلدية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، عبر رقم البلاغات 940.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
08:49 PM

إنفوجرافيك.. أعمال "بلدية صامطة" لمعالجة التشوه البصري بالنصف الأول من 2019

أزالت 85 ألف طن من مخلفات البناء والحفر الملقاة بالأراضي الفضاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تواصل بلدية محافظة صامطة، جهودها المكثفة لتنفيذ مبادرة وحملة "معالجة مظاهر التشوّه البصري" التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا لمعالجة 17 مظهرًا من مظاهر التشوّه البصري ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، الذي يعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في مدن المملكة.

وفي التفاصيل: أوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي دغريري، أنه خلال الربع الأول والثاني من العام 2019م تمت إزالة 85.000 طن من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر الملقاة في الأراضي الفضاء، وإزالة 230 لوحة دعائية مخالفة ومشوهة للمشهد الحضري، ورفع 50 مركبة تالفة من الشوارع العامة والميادين، بالإضافة لأعمال سفلتة الشوارع داخل النطاق العمراني بطول 57.000 متر طولي، ومعالجة أوضاع 787 بائعًا جائلًا مخالفًا للأنظمة.

وبيّن أن البلدية أصلحت الأرصفة المتهالكة بطول 20.400 متر طوليّ، وعالجت 600 متر مربع من حفريات الشوارع، ونفذت أعمال دهان للأرصفة وتخطيط للطرقات بطول 10.464 مترًا طوليًّا، وأصلحت ما مساحته 120.000 متر مربع من الحدائق وملاعب الأطفال والمسطحات الخضراء، ونفذت أعمال تركيب 135 لوحة مسميات الشوارع والأحياء.

وأكد "الدغريري" أن هذه الجهود تأتي التزامًا من البلدية بتنفيذ مبادرات التحول البلدي التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والمتماشية مع رؤية المملكة 2030، مع الاستمرار في تنفيذ برنامج تحسين المشهد الحضري إلى حين استكمال إزالة جميع مظاهر التلوث البصري في المحافظة؛ مشدداً على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية.


ودعا رئيس البلدية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، عبر رقم البلاغات 940.

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