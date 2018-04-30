أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب جامعة فهد بن سلطان

من حَمَلة درجة البكالوريوس والدفعة الخامسة من حملة الماجستير

يرعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان بعد غدٍ الأربعاء، حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب وطالبات الجامعة من حملة درجة البكالوريوس والدفعة الخامسة من حملة الماجستير للعام الجامعي 1438/1439هـ والبالغ عددهم 460 طالبا وطالبة.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان أن جامعة فهد بن سلطان بدأت بكلية للحاسب الآلي للبنين عام 1427هـ، ثم بكليتي الأعمال والهندسة وتمت إضافة كلية العلوم والدراسات الإنسانية في العام الدراسي 1435 / 1436 هـ, وستواصل الجامعة للأعوام القادمة تطورها في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه من الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك ودعم وزارة التعليم وذلك من خلال اعتماد ستة برامج جديده في الماجستير, مشيراً إلى أن الجامعة حصلت على الاعتماد المؤسسي من الهيئة الوطنية للاعتماد والتقويم الاكاديمي.

وأكد الدكتور اللحيدان, أن ما يقرب من نصف طلاب وطالبات الجامعة مشمولون بالمنح الدراسية التي يقدمها الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء الجامعة ووزارة التعليم، مبيناً أن الجامعة يدرس بها طلاب وطالبات من جنسيات مختلفة وتستفيد من عدة اتفاقيات مع جامعات عالمية وهيئات محلية كما بدأت الجامعة العمل على برنامج الاعتماد الاكاديمي الدولي لدى بعض الهيئات المتخصصة بحسب برامج الجامعة الدراسية.