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موريتانيا: 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6027

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6027 حالة مؤكدة في البلاد.

وأضاف المسؤول الصحي الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 594 تحليًلا مخبريًّا؛ مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 151 حالة تعافٍ من الفيروس؛ ليصبح عدد المتعافين 3977 شخصًا.

وتحدث عن استقرار عدد المتوفين من هذا الوباء عند 155 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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موريتانيا: 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6027 حالة مؤكدة في البلاد.

وأضاف المسؤول الصحي الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 594 تحليًلا مخبريًّا؛ مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 151 حالة تعافٍ من الفيروس؛ ليصبح عدد المتعافين 3977 شخصًا.

وتحدث عن استقرار عدد المتوفين من هذا الوباء عند 155 حالة وفاة.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
08:34 AM

موريتانيا: 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6027

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف اليوم، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6027 حالة مؤكدة في البلاد.

وأضاف المسؤول الصحي الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 594 تحليًلا مخبريًّا؛ مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 151 حالة تعافٍ من الفيروس؛ ليصبح عدد المتعافين 3977 شخصًا.

وتحدث عن استقرار عدد المتوفين من هذا الوباء عند 155 حالة وفاة.

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