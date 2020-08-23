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أمير الجوف يعيد هيكلة مجلس الشباب بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030

وجّه باستحداث لجنة للأمناء بالمجلس برئاسة وكيل الإمارة وفق مهامها المرسومة

أقر الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس شباب الجوف، إعادة هيكلة مجلس الشباب ليتواءم مع متطلبات المرحلة الحالية، ولينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها ومبادراتها وتوجهات التنمية في المنطقة.

وتضمّن قرار إعادة هيكلة مجلس شباب الجوف ولجانه الفرعية وفق الهيكل التنظيمي المعتمد منه، كما تضمّن القرار ربط رؤساء فروع مجلس شباب المحافظات والمراكز في عملهم بالأمين العام للمجلس، واستحداث لجنة للأمناء بالمجلس برئاسة وكيل الإمارة وفق مهامها المرسومة، وتكليف المستشار الخاص لأمير منطقة الجوف مشرفًا عامًا على المجلس، وتكليف مهند بن بدر الهادي أمينًا عامًّا للمجلس.

ووجّه برفع أسماء المرشحين لرئاسة اللجان للاعتماد؛ مؤكدًا أهمية مراعاة اختيار الشباب والفتيات في التمثيل بما يحقق تطلعاتهم والمشاركة المتوازنة الفاعلة في أنشطة وبرامج المجلس.

من جانبه أعرب أمين مجلس شباب منطقة الجوف عن شكره لأمير منطقة الجوف رئيس مجلس الشباب ونائبه نائب رئيس المجلس على هذه الثقة، واهتمامه البالغ ببرامج وأنشطة الشباب والدعم الدائم الذي يلقاه المجلس منه؛ متطلعًا إلى أن يعمل الهيكل الجديد على سهولة تنفيذ البرامج الشبابية ذات الفائدة على شباب المنطقة وفتياتها، وأن يحقق تطلعات ولاة الأمر بإذن الله.

الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الجوف يعيد هيكلة مجلس الشباب بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030
سبق

أقر الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس شباب الجوف، إعادة هيكلة مجلس الشباب ليتواءم مع متطلبات المرحلة الحالية، ولينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها ومبادراتها وتوجهات التنمية في المنطقة.

وتضمّن قرار إعادة هيكلة مجلس شباب الجوف ولجانه الفرعية وفق الهيكل التنظيمي المعتمد منه، كما تضمّن القرار ربط رؤساء فروع مجلس شباب المحافظات والمراكز في عملهم بالأمين العام للمجلس، واستحداث لجنة للأمناء بالمجلس برئاسة وكيل الإمارة وفق مهامها المرسومة، وتكليف المستشار الخاص لأمير منطقة الجوف مشرفًا عامًا على المجلس، وتكليف مهند بن بدر الهادي أمينًا عامًّا للمجلس.

ووجّه برفع أسماء المرشحين لرئاسة اللجان للاعتماد؛ مؤكدًا أهمية مراعاة اختيار الشباب والفتيات في التمثيل بما يحقق تطلعاتهم والمشاركة المتوازنة الفاعلة في أنشطة وبرامج المجلس.

من جانبه أعرب أمين مجلس شباب منطقة الجوف عن شكره لأمير منطقة الجوف رئيس مجلس الشباب ونائبه نائب رئيس المجلس على هذه الثقة، واهتمامه البالغ ببرامج وأنشطة الشباب والدعم الدائم الذي يلقاه المجلس منه؛ متطلعًا إلى أن يعمل الهيكل الجديد على سهولة تنفيذ البرامج الشبابية ذات الفائدة على شباب المنطقة وفتياتها، وأن يحقق تطلعات ولاة الأمر بإذن الله.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
01:38 PM

أمير الجوف يعيد هيكلة مجلس الشباب بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030

وجّه باستحداث لجنة للأمناء بالمجلس برئاسة وكيل الإمارة وفق مهامها المرسومة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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أقر الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس شباب الجوف، إعادة هيكلة مجلس الشباب ليتواءم مع متطلبات المرحلة الحالية، ولينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها ومبادراتها وتوجهات التنمية في المنطقة.

وتضمّن قرار إعادة هيكلة مجلس شباب الجوف ولجانه الفرعية وفق الهيكل التنظيمي المعتمد منه، كما تضمّن القرار ربط رؤساء فروع مجلس شباب المحافظات والمراكز في عملهم بالأمين العام للمجلس، واستحداث لجنة للأمناء بالمجلس برئاسة وكيل الإمارة وفق مهامها المرسومة، وتكليف المستشار الخاص لأمير منطقة الجوف مشرفًا عامًا على المجلس، وتكليف مهند بن بدر الهادي أمينًا عامًّا للمجلس.

ووجّه برفع أسماء المرشحين لرئاسة اللجان للاعتماد؛ مؤكدًا أهمية مراعاة اختيار الشباب والفتيات في التمثيل بما يحقق تطلعاتهم والمشاركة المتوازنة الفاعلة في أنشطة وبرامج المجلس.

من جانبه أعرب أمين مجلس شباب منطقة الجوف عن شكره لأمير منطقة الجوف رئيس مجلس الشباب ونائبه نائب رئيس المجلس على هذه الثقة، واهتمامه البالغ ببرامج وأنشطة الشباب والدعم الدائم الذي يلقاه المجلس منه؛ متطلعًا إلى أن يعمل الهيكل الجديد على سهولة تنفيذ البرامج الشبابية ذات الفائدة على شباب المنطقة وفتياتها، وأن يحقق تطلعات ولاة الأمر بإذن الله.

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