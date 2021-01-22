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"الأونروا": وفاة 150 لاجئًا فلسطينيًا في لبنان بفيروس كورونا

سجلت 4313 إصابة بالمخيمات

سجّلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، منذ فبراير الماضي، 150 وفاة و4313 إصابة بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .
وأكدت المتحدثةُ باسم "الأونروا" في لبنان هدى السمرا، أن الوكالة تقوم بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة كافّة خصوصًا منظمة الصّحة العالميّة و"اليونيسف"، إضافة إلى وزارة الصحة اللبنانيّة، لتأمين حاجة المخيمات من اللقاحات، مشيرة إلى أن اللقاح سيكون بحسب الأولويات لأن الدفعة الأولى التي ستصل لن تغطي اللبنانيين كافّة، وسنعتمد المعايير التي حددتها منظمة الصّحة العالميّة بالنسبة للفلسطينيين كما اللبنانيين، وسيكون التطعيم عبر وزارة الصحة اللبنانية وبالتنسيق معها.
وأوضحت السمرا أنه بعد الانتهاء من الدفعة الأولى للقاح ووصول كميات أخرى إلى لبنان سيتم تطعيم جميع اللاجئين الفلسطينيين تدريجيًا.

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"الأونروا": وفاة 150 لاجئًا فلسطينيًا في لبنان بفيروس كورونا
سبق

سجّلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، منذ فبراير الماضي، 150 وفاة و4313 إصابة بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .
وأكدت المتحدثةُ باسم "الأونروا" في لبنان هدى السمرا، أن الوكالة تقوم بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة كافّة خصوصًا منظمة الصّحة العالميّة و"اليونيسف"، إضافة إلى وزارة الصحة اللبنانيّة، لتأمين حاجة المخيمات من اللقاحات، مشيرة إلى أن اللقاح سيكون بحسب الأولويات لأن الدفعة الأولى التي ستصل لن تغطي اللبنانيين كافّة، وسنعتمد المعايير التي حددتها منظمة الصّحة العالميّة بالنسبة للفلسطينيين كما اللبنانيين، وسيكون التطعيم عبر وزارة الصحة اللبنانية وبالتنسيق معها.
وأوضحت السمرا أنه بعد الانتهاء من الدفعة الأولى للقاح ووصول كميات أخرى إلى لبنان سيتم تطعيم جميع اللاجئين الفلسطينيين تدريجيًا.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
02:14 PM

"الأونروا": وفاة 150 لاجئًا فلسطينيًا في لبنان بفيروس كورونا

سجلت 4313 إصابة بالمخيمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، منذ فبراير الماضي، 150 وفاة و4313 إصابة بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .
وأكدت المتحدثةُ باسم "الأونروا" في لبنان هدى السمرا، أن الوكالة تقوم بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة كافّة خصوصًا منظمة الصّحة العالميّة و"اليونيسف"، إضافة إلى وزارة الصحة اللبنانيّة، لتأمين حاجة المخيمات من اللقاحات، مشيرة إلى أن اللقاح سيكون بحسب الأولويات لأن الدفعة الأولى التي ستصل لن تغطي اللبنانيين كافّة، وسنعتمد المعايير التي حددتها منظمة الصّحة العالميّة بالنسبة للفلسطينيين كما اللبنانيين، وسيكون التطعيم عبر وزارة الصحة اللبنانية وبالتنسيق معها.
وأوضحت السمرا أنه بعد الانتهاء من الدفعة الأولى للقاح ووصول كميات أخرى إلى لبنان سيتم تطعيم جميع اللاجئين الفلسطينيين تدريجيًا.

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